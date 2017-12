Secretária de Estado vai ao Parlamento na sequência do caso Raríssimas

Bloco conseguiu agendar audição que estava pedida desde julho. Adiado ficou o projeto de resolução que reforça os inspetores da Segurança Social responsáveis pela fiscalização das IPSS

A secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, vai ser chamada ao Parlamento em janeiro para ser ouvida, entre outros temas, sobre o caso Raríssimas. O Bloco de Esquerda conseguiu assim agendar a audição que já tinha requerido em julho, mas que nunca chegou a concretizar-se.

A intenção do partido é, como o deputado bloquista José Soeiro adianta ao Expresso, ouvir o Governo antes de avançar com propostas de alteração da lei para apertar as regras que regulam a ação das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), como é o caso da Raríssimas.

Lembrando casos já revelados de creches e lares que davam preferência a utentes ricos ou que cobravam demasiado por utente tendo em conta os subsídios que recebiam do Estado - casos em que as IPSS se "abarbataram" dos fundos destinados aos utentes e que "colocam em causa o próprio modelo de financiamento das IPSS e modelo dos acordos de cooperação" -, o partido põe em cima da mesa hipóteses como criar quotas que definam o número de utentes a aceitar por escalões económicos ou limitações para quanto dinheiro pode ser cobrado a cada utente. "O Estado, quando transfere dinheiro para determinadas respostas, tem de determinar contrapartidas muito exigentes", resume José Soeiro.

O partido começou por chamar Cláudia Joaquim ao Parlamento no verão, na altura devido a um escândalo relacionado com as IPSS. Na altura, o jornal "Público" noticiava "enormes disparidades nas mensalidades" pagas em creches de várias IPSS, como no caso da Cáritas de Lisboa, embora todas recebessem o mesmo subsídio por cada utente dos seus estabelecimentos. E, acrescentava o jornal, o Instituto da Segurança Social confirmava que as instituições não estavam sujeitas a quotas que determinassem a quantidade de utentes de famílias mais pobres a aceitar.

No entanto, e apesar de o requerimento ter sido aprovado na altura, a audição nunca chegou a acontecer. Vai concretizar-se agora, na sequência do escândalo relacionado com o alegado desvio de fundos na Associação Raríssimas e das demissões em cadeia da presidente, Paula Brito e Costa, e do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado.

Para além da audição da secretária de Estado, agendada para 31 de janeiro, ficaram também marcadas audições com os responsáveis das União de Mutualidades (10 de janeiro), da União das Misericórdias (17 de janeiro) e da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (24 de janeiro).

PCP pediu para adiar votação sobre inspetores da Segurança Social

O Bloco de Esquerda quer ainda aprovar o seu projeto para reforçar os inspetores da Segurança Social, que, entre outras funções, têm a seu cargo a fiscalização do cumprimento das obrigações das IPSS. Na proposta dos bloquistas, aponta-se que as carreiras estão previstas “no quadro de pessoal aprovado em 2008, num total de 293 lugares”, mas, “conforme informação veiculada pela Associação de Inspetores de Segurança Social, encontram-se providos cerca de 230”.

O partido lembra que as carreiras de inspeção na Administração Pública já foram regulamentadas, tendo estas carreiras da Segurança Social ficado por definir para “momento posterior” e havendo uma “necessidade imperiosa de revisão da carreira, a qual carece de impulso legislativo por parte do Governo”. Por isso, o Bloco de Esquerda quer recomendar ao Governo que “regulamente”, no máximo em dois meses, a carreira, integrando o suplemento remuneratório que já está previsto no ordenado base. A lei prevê que estas carreiras tenham direito a um suplemento no valor de 150 euros.

A intenção era de discutir o projeto nesta quarta-feira - uma "coincidência" no tempo que fez com que o agendamento ficasse para a altura em que o escândalo Raríssimas rebentou. No entanto, o PCP acabou por pedir o adiamento da discussão, que ficou agendada para a próxima reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social.