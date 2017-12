Raríssimas: Marcelo recebe esta sexta-feira líderes do “sector social”

Preocupado com o impacto do caso Raríssimas na credibilidade do chamado sector social – instituições privadas de solidariedade social e misericórdias -, Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se sexta-feira à tarde no Porto com os presidentes das duas entidades representativas do sector.

Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), e Manuel Lemos, presidente da Associação das Misericórdias, pediram audiência ao Presidente da República e Marcelo Rebelo de Sousa não perdeu tempo. Com agenda no Norte, aproveita para o encontro, apostado em sinalizar que continua acérrimo defensor dos apoios sociais privados.

Bloco de Esquerda e PCP defenderam nos últimos dias e após saber-se das alegadas irregularidades na Raríssimas que se repense o papel do sector social. O ministro da Solidariedade Social já veio demarcar-se desta tentativa de pôr em causa as IPSS e as misericórdias e Marcelo associa-se ao esforço do Governo para estancar quaisquer campanhas que tentem defender a estatização absoluta dos apoios sociais.

Sobre o caso Raríssimas, Marcelo ainda não falou com o primeiro-ministro. Ausente do país, António Costa deixou esta quinta-feira claro que mantém total confiança no ministro Vieira da Silva. O Presidente da República aguarda que Costa regresse para ter mais informações do Governo sobre este caso.