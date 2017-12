Costa mantém “total confiança política” no ministro Vieira da Silva

António Costa falou esta quinta-feira, pela primeira vez, sobre a polémica que envolve a Raríssimas, mantendo “total confiança” no ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social.

“É inequívoca a total confiança política no ministro Vieira da Silva, um ministro com muita experiência e que em todos os momentos em que exerceu a sua atividade demonstrou grande capacidade como governante”, afirmou o primeiro-ministro em Bruxelas, onde participa no Conselho Europeu.

“Não é o facto de, há alguns anos, enquanto vice-presidente da assembleia-geral, ter participado nesta instituição que vem macular a sua atividade. Essa assembleia geral era, aliás, presidida por um ilustríssimo jurista”, acrescentou.

António Costa não fez qualquer comentário sobre o ex-secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, que se demitiu na sequência do caso.

Sobre a situação em que ficou agora a Raríssimas, Costa garantiu que “até ao limite da legalidade” o Governo tudo fará “para assegurar a continuidade do funcionamento da instituição”, que considera ser “essencial”.