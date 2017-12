Costa em Conselho Europeu dominado por Brexit e euro

O primeiro-ministro, António Costa, participa entre hoje e sexta-feira, em Bruxelas, no último Conselho Europeu do ano, que será dominado pelas negociações em torno do Brexit e uma "Cimeira do Euro".

Em agenda, os líderes da União Europeia (UE) têm ainda muitos outros temas, na área da defesa — designadamente o lançamento da cooperação estruturada permanente, com a participação de Portugal —, migrações, assuntos sociais, educação e cultura.

Na carta convite dirigida na quarta-feira às 28 capitais, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, explica que, após a tradicional troca de pontos de vista com o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, às 15h locais (14h de Lisboa), os trabalhos arrancam com assuntos de defesa.

Depois de um debate sobre o reforço da cooperação na área da defesa, no qual participará também o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, haverá lugar a uma "celebração" do lançamento da cooperação estruturada permanente, "num curto evento" que contará com a participação dos líderes dos 25 Estados-membros que decidiram aderir à iniciativa, incluindo Portugal, que se juntou na semana passada a este mecanismo.

À noite, no jantar de trabalho, haverá uma discussão sobre migrações, que "servirá de base a trabalho complementar no primeiro semestre de 2018", e sobre política externa, designadamente a eventual renovação de sanções à Rússia devido ao conflito na Ucrânia e também a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de transferir a embaixada dos Estados Unidos em Israel de Telavive para Jerusalém.

Na sexta-feira, os líderes discutirão, já só a 27 — sem Reino Unido —, os temas dominantes deste Conselho Europeu, começando logo de manhã com uma "Cimeira do Euro", no formato "inclusivo", ou seja, alargada a outros Estados-membros que não apenas os 19 que formam o espaço da moeda única, com a participação do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, e do ainda presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que dentro de um mês (13 de janeiro) cederá o seu lugar ao presidente eleito, Mário Centeno.

"A melhor situação económica proporciona uma oportunidade para discutir os desafios que se avizinham e formas de fazer face a futuras crises. Quero que tenhamos uma discussão aberta sobre a União Económica e Monetária e a União Bancária", escreve Tusk na carta-convite enviada aos líderes europeus.

Por fim, aponta Donald Tusk, o Conselho Europeu vai decidir se é altura de passar à segunda fase das negociações com o Reino Unido no quadro do Brexit, o que será possível se os Estados-membros concordarem com a recente recomendação da Comissão Europeia, que na passada sexta-feira considerou terem sido alcançados "progressos suficientes" na primeira fase das negociações, relativas aos termos do "divórcio", designadamente nos domínios dos direitos dos cidadãos, "fatura" a pagar por Londres e a questão da Irlanda e Irlanda do Norte.

A cimeira terminará à hora de almoço na sexta-feira, e os chefes de Estado e de Governo da UE só deverão voltar a reunir-se em 23 de fevereiro, num encontro informal, estando o próximo Conselho Europeu formal agendado para 22 e 23 de março.