Assis ataca "moral de sacristia" de Catarina Martins 

Eurodeputado do PS acusa coordenadora do Bloco de Esquerda de ter violado "regras fundamentais da própria convivência democrática" ao dizer, em entrevista ao Expresso, que o PS é "permeável aos grandes interesses económicos".

O eurodeputado socialista Francisco Assis voltou esta quinta-feira a criticar a "moral de sacristia" da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, por ter acusado o PS, em entrevista ao Expresso, de ser "permável aos grandes interesses económicos".

Num artigo de opinião hoje publicado no diário "Público", Assis – que foi um dos maiores opositories do PS à atual solução de Governo - acusa Catarina Martins de ter assumido na entrevista ao Expresso "aquilo que o Bloco de Esquerda verdadeiramente pensa acerca do PS" e de o ter verbalizado "de um modo particularmente difamatário".

Depois de expor, num texto de uma página inteira, os motivos que levam o PS a ter ocupado "um lugar fundamental" na história da democracia portuguesa, Assis ataca a coordenadora do Bloco: descreve-a como uma dirigente política "imbuída de uma cultura marxista básica, que associa despudoradamente com uma moral de sacristia" e que "procura instalar a ideia de que a esquerda se divide entre o mundo angelical que ela própria se passeia e o universo potencialmente demoníaco em que rastejam os malfadados herdeiros da tradição socialista e social-democrata".

"Uma "dicotomia rasteira", prossegue Assis no "Público", que "tem de ter um limite". "O Bloco de Esquerda violou regras fundamentais da própria convivência democrática. Infelizmente não é coisa que me cause a mais leve surpresa", conclui o antigo deputado socialista, que foi um dos primeiros a reagir à entrevista de Catarina Martins ao Expresso, solicitando à direção do partido uma reação às palavras da dirigente bloquista.

Também na edição de hoje do "Público", o presidente e líder parlamentar do PS, Carlos César, - que já ontem tinha rejeitado, na TSF, a "superioridade moral" dos parceiros do Governo – voltou a abordar as palavras de Catarina Martins, considerando a acusação de permeabilidade a interesses económicos "uma declaração inadvertida e injusta". "Muito estranharia que o BE fosse aliado ou apoiante de um Governo de lóbis. Certamente a líder do BE se terá arrependido logo no momento seguinte de ter dito isso", disse em entrevista ao "Público e à Renascença".