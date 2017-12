Manuel Delgado admite processar a TVI

O ex-secretário de Estado Manuel Delgado diz que a sua vida pessoal foi “devassada”

“Estou a estudar serenamente essa possibilidade”, afirmou ao “Público” o ex-secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, afirmando estar a ponderar processar a TVI por causa da reportagem que denunciou a sua ligação à associação de doenças raras Raríssimas e à respetiva presidente, Paula Brito e Costa.

Manuel Delgado considera que foi “insultado na praça pública” e que a sua vida pessoal foi “devassada”, lamentando a situação que levou à sua demissão “Tudo isto é gravíssimo e difícil de consertar”, afirmou.

Delgado, disse que nunca recebeu “qualquer favorecimento por qualquer relação pessoal”.

Numa nota divulgada na sequência da sua demissão na terça-feira devido ao envolvimento no caso Raríssimas, o ex-governante refere que o seu pedido para sair do Governo, apresentado ao primeiro-ministro e ao ministro da Saúde, tinha o “intuito de não perturbar nem criar qualquer tipo de embaraço ao normal funcionamento do Governo”.

“O que motivou a minha demissão foi a grave violação da privacidade da minha vida pessoal em termos e circunstâncias inadmissíveis e que ultrapassaram todos os limites, já que foram muito além do âmbito e contexto sobre as eventuais suspeitas de irregularidades de gestão que foram cometidas naquela entidade”, refere a nota de Delgado.

Na sequência de uma reportagem emitida pela TVI no fim de semana, na qual se denunciavam práticas de gestão danosa da instituição particular de solidariedade social (IPSS) Raríssimas, e que envolviam o seu nome, Delgado deu na terça-feira uma entrevista ao canal em que disse ter posto o seu lugar à disposição do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que, segundo o ex-secretário de Estado, lhe respondeu que não via “razões objetivas” para o retirar de funções.

Na nota divulgada esta quarta-feira, Delgado afirma também que enquanto secretário de Estado da Saúde não teve “nenhuma intervenção em processos de apoio à Associação Raríssimas” e que não recebeu “qualquer favorecimento por qualquer relação pessoal”.

Reafirma ainda que a remuneração que recebeu se deve à prestação de um serviço para o qual foi contratado, tendo a contratação acontecido antes da sua entrada para o Governo e “respeitou na íntegra todo o quadro legal e ético”.

Paula Brito e Costa anunciou na terça-feira ao Expresso que se demitia do cargo de presidente da Raríssimas, depois da reportagem emitida no sábado pela TVI sobre a gestão da associação, financiada por subsídios do Estado e donativos.

A investigação mostra documentos que colocam em causa a gestão da instituição de solidariedade social, nomeadamente da sua presidente, Paula Brito e Costa, que alegadamente terá usado o dinheiro em compra de vestidos e vários gastos pessoais.

Elementos da Inspeção-geral do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social estiveram esta quarta-feira na Associação Raríssimas, disse à agência Lusa fonte oficial do Ministério.

O Ministério Público estava também já a investigar a instituição, após uma denúncia anónima.