Carlos César não aceita “superioridade moral” dos aliados do Governo

O líder parlamentar e presidente do PS, Carlos César, pronunciou-se esta quarta-feira pela primeira vez sobre as críticas feitas pela coordenadora do Bloco de Esquerda à alegada permeabilidade dos socialistas a "interesses económicos". "Não aceitamos nenhuma superioridade moral de nenhum partido, inclusive dos nossos aliados", respondeu esta quarta-feira Carlos César no programa "Almoços Grátis", da TSF, quando questionado sobre as palavras de Catarina Martins na entrevista publicada na última sexta-feira pelo "Expresso".

Sem aprofundar as críticas da dirigente bloquista – motivadas pelo recuo do PS e do Governo na nova taxa sobre produção de energia renovável e pelas PPP na saúde –, Carlos César enfatizou que "a independência dos partidos é fundamental" e que "o que é importante é que o Governo decida com independência e ponderando o interesse nacional".

E sobre a possibilidade de existir um extremar de posições na relação entre PS e Bloco – e de isso poder colocar em causa soluções de estabilidade à esquerda – César defendeu que "um bem maior seria a maioria absoluta do PS" nas próximas eleições. Algo que, diz, não contradiz as declarações de António Costa sobre o seu desejo de manter acordos à esquerda na próxima legislatura, independentemente do resultado das próximas legislativas".