Carlos César diz que secretário de Estado “devia ter pedido a sua demissão 24h antes"

“Sabendo o secretário de Estado da Saúde o que sabia, até devia ter pedido a sua demissão pelo menos 24 horas antes, mas em todo o caso fê-lo”, afirmou esta quarta-feira, aos microfones da TSF, o líder da bancada do PS, Carlos César, comentando o caso Raríssimas.

A propósito das garantias dadas pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, César disse estar “tranquilo”, mas não “satisfeito”, frisando que o grupo de trabalho do PS convocou uma audição a Vieira da Silva para que a questão seja devidamente esclarecida. “Só explicações cabais podem circunscrever esse caso”, afirmou.

Falando também durante o programa da TSF “Almoços Grátis”, o ex-líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro acusou o ministro de ter sido “um pouco ambíguo e errático”: “Já falou duas vezes nas últimas 24 horas com um tom que me pareceu muito defensivo”. "Convinha que o ministro Vieira da Silva não se atrasasse muito a dar explicações. Só o vai prejudicar a ele e ao Governo", acrescentou Montenegro.