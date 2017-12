Aviso do PS aos professores: “Não é possível repor o mundo como era”

Sem querer “interferir” nas negociações entre Governo e sindicatos de professores que vão decorrer a partir de sexta-feira, o PS deixa o aviso: “Sabemos que não é possível repor o mundo como era há meia dúzia de anos atrás”.

O deputado socialista Porfírio Silva reage assim às reivindicações de PCP e PEV, que voltam a fazer pressão sobre o Governo para que avance a contagem integral do tempo de serviço dos docentes, com dois projetos de resolução que vão ser discutidos já nesta quarta-feira. A votação terá lugar na sexta-feira, dia em que Governo e sindicatos retomam negociações e, a avaliar pelos avisos, o PS não deverá aprovar no Parlamento as propostas dos seus parceiros.

“Se nós tivermos uma compreensão clara da gravidade dos erros que se cometeram em anos anteriores, sabemos que não será possível repor o mundo como era há meia dúzia de anos atrás”, diz ao Expresso Porfírio Silva.

A complicada novela começou depois de o Governo ter incluído o descongelamento das carreiras neste Orçamento do Estado (de forma faseada, com as remunerações a serem repostas em quatro vezes entre 2018 e 2019). Os sindicatos dos professores exigiram que para essa reposição dos ordenados contassem também os nove anos que não contaram enquanto as carreiras estiveram congeladas, desde os tempos do Governo de Sócrates, de 2005 a 2007 e depois de 2011 a 2017. E durante as negociações para o Orçamento do Estado, BE e PCP alinharam com os professores e deixaram um ultimato ao Governo: se a medida não fosse incluída no Orçamento do Estado, os partidos avançariam com propostas de alteração. Até o PS, pela voz do deputado João Galamba, chegou a pedir a Centeno que encontrasse um "mecanismo"para resolver a questão - uma solução que "sem apagar o passado, não comprometa o futuro", dizia então o socialista.

As propostas chegaram mesmo a avançar, embora na versão final do Orçamento tenha ficado a versão do PS e se deixem pormenores para as negociações com os sindicatos. E essas negociações voltam a arrancar esta sexta-feira, agora reforçadas por dois projetos de resolução, apresentadas por PCP e PEV, que recomendam ao Governo a contagem integral do tempo de serviço e serão discutidos esta quarta-feira em plenário.

Governo tem em conta “as condições financeiras”

Sem revelar se os socialistas vão ou não acompanhar estes projetos e votar favoravelmente, Porfírio Silva, da Comissão de Educação, lembra que o Governo cumpriu o seu programa quando descongelou as carreiras e frisa que a reposição da contagem do tempo é “nova”. “Não está em causa o PS julgar a posição dos sindicatos”, diz o deputado, que faz ainda questão de lembrar o trabalho de “valorização da carreira docente que está a ser feito” pelo Governo em aspetos como a vinculação extraordinária de profissionais do ano passado.

O aviso do socialista, coordenador do PS na Comissão de Educação no Parlamento, chega três dias antes do arranque das negociações e vem na mesma linha das últimas palavras do primeiro-ministro sobre o assunto. António Costa, que depois de ter dito, a 17 de novembro, que a questão existiria “em abstrato”, embora reconhecendo que no Orçamento de 2018 não haveria “condições financeiras para lhe dar resposta”, acabaria por declarar, quatro dias depois: “É preciso que todos tenham a noção de que é impossível refazer a História (...). Tem de haver a compreensão de que é possível repor o relógio a andar para a frente, só que não é possível repor o relógio a andar para trás”. Em sintonia, de resto, com Marcelo Rebelo de Sousa, que garantira na véspera: "É uma ilusão achar que é possível voltar ao ponto em que nos encontrávamos antes da crise".

“Conta quilómetros não pode ser posto a zero”

Os comunistas, na proposta que será discutida esta quarta-feira no Parlamento, lembram que na versão final do Orçamento “não ficou clarificado, como o PCP propunha, que todo o tempo de serviço deve ser contado para efeitos da valorização remuneratória que resulta da progressão na carreira”, e insistem: “Trabalho prestado tem de ser contabilizado, não podendo o conta quilómetros ser simplesmente posto a zero”. Por isso, diz o PCP, é preciso “continuar a lutar”, não só pela negociação com os sindicatos que começa esta semana mas também através das iniciativas no Parlamento.

Também o PEV quer recomendar ao Governo que conte o tempo de serviço de forma integral porque, diz fonte oficial do partido ao Expresso, “a questão não está resolvida”. “Os Verdes consideram que é importante que o Governo esteja nesse diálogo com a perspetiva de que o tempo de serviço prestado não deve ser apagado, mas sim contabilizado para efeitos de progressão na carreira”, explicam. Ou seja, o objetivo é obrigar o Governo a partir para as negociações já com o princípio da reposição integral assegurado.

Posição diferente tem o Bloco de Esquerda: o partido concorda com os projetos de resolução mas, como recorda Joana Mortágua em declarações ao Expresso, estes refletem “exatamente o que o Bloco de Esquerda disse” nas negociações do Orçamento, pelo que não avança agora com novo projeto.

Artigo publicado na edição do Expresso Diário de 12/12/2017