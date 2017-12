Rarissímas: a entrevista que levou à demissão do secretário de Estado da Saúde

Numa entrevista gravada durante a tarde desta segunda-feira, Manuel Delgado, àquele momento secretário de Estado da Saúde, voltou a negar ter participado nas decisões financeiras da Raríssimas. À TVI justificou que essas eram matérias que não lhe competiam.

“Seria indelicado da minha parte tentar intrometer-me em alguma coisa para a qual não fui convidado. Não fui convidado para fazer a gestão da Raríssimas”, disse Manuel Delgado.

Segundo a reportagem da TVI exibida no sábado, o secretário de Estado da Saúde terá recebido 63 mil euros como consultor da Raríssimas entre 2013 e 2014, mas o ex-governante garantiu que nunca participou em decisões de financiamento da associação. Agora, confrontado com um e-mail em que lhe pediam um parecer sobre uma dívida na Casa dos Marcos, Manuel Delgado defendeu-se: “olhe que nem sei os números que estão aqui. Não me recordo de ver. Até porque é uma matéria tão específica da gestão que eu não liguei nenhuma a isto”.

Negou que, ao contrário dos documentos apresentados pela estação de televisão, tivesse pedido 12 mil euros, um carro e seguro de saúde para trabalhar como consultor para a Raríssimas. “Acho isso ridículo”, comentou. “Nada disso é verdade. Não sei se [Paula Brito e Costa ] está a mentir, mas isso não corresponde à verdade”, referiu. “Eventualmente, está porque nunca acertei valores de 12 mil euros com ninguém”, acrescentou.

“Eu prestei o trabalho e ia várias vezes à Casa dos Marcos e, portanto, também não é legítimo estar à espera que a pessoa que prestou o trabalho prescinda dos seus honorários”, respondeu quando questionado se achava imoral ser pago com dinheiro proveniente de “subsídios do Estado, desviados dos apoios dados a crianças com doenças raras”.

Eram 12h quando a entrevista foi gravada. Nesse momento, Manuel Delgado não colocava de parte a possibilidade de abandonar o cargo, mas para já não o riria fazer. A meio da tarde, apresentou a demissão.

Ex-secretário de Estado nega relação pessoal com ex-presiden te da Raríssimas

Manuel Delgado disse ter viajado apenas duas vezes com a então presidente da associação: para Burgos, em Espanha, e Buenos Aires, Argentina. A primeira, numa visita “ao único centro europeu de doenças raras”; a segunda “para um congresso onde fiz uma comunicação”. Não referiu mais alguma.

Entretanto, a jornalista apresentou documentos que comprovavam uma viagem ao Brasil e que Manuel Delgado e Paula Brito e Costa teriam feito o trajeto no mesmo avião. “Não foi paga pela Raríssimas. Viajar no mesmo avião não significa que tenha sido pago pela Raríssimas”, garantiu o ex-secretário, que acabou por admitir que o tratamento da viagem foi da responsabilidade da associação mas que posteriormente as contas foram acertadas.

“Estava em contacto com a Raríssimas e, eventualmente, pedi para me fazerem a reserva. Se calhar porque era mais económico. Não faço ideia porque é que isto foi assim”, explicou. “Provavelmente foi isso que aconteceu. A Drª Paula Brito da Costa disse que esta viagem feita desta maneira é mais económica”, acrescentou.

Ao longo da reportagem, foram várias as imagens mostradas com Manuel Delgado e Paula Brito da Costa nas praias do Brasil em que alguma proximidade é notória. “Não. Essa é uma matéria... A minha vida privada não é para aqui chamada”, respondeu Manuel Delgado quando questionado se mantinha alguma relação além da profissional com a antiga presidente da Raríssimas.

No sábado, a TVI emitiu uma reportagem em que dava conta de que a presidente da Raríssimas, Paula Brito e Costa, terá usado fundos da associação para gastos pessoais, nomeadamente na compra de vestidos de alta-costura, pagamento de um carro de gama alta e compras de supermercado. Acusações já negadas pela presidente da instituição particular de solidariedade social e classificadas como “insidiosas”.

A líder da associação – que recebe fundos do Estado – tem um salário base de três mil euros mensais a que se somam mais 1500 euros para deslocações. O nome do agora ex-secretário de Estado da Saúde surgiu por este ter sido contratado como consultor para a associação.