Costa elogia primeiro ano de Guterres à frente das Nações Unidas 

O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta terça-feira que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ao fim de quase um ano em funções, tem aberto caminhos para a paz e congregado apoios para a sua agenda de reformas.

Esta posição de António Costa foi divulgada na rede social Twitter, na qual lembra que foi precisamente há um ano que António Guterres prestou juramento em Nova Iorque, após ter sido eleito secretário-geral das Nações Unidas.

"Há um ano, assistimos com orgulho e emoção ao juramento de António Guterres sobre a Carta das Nações Unidas. Como secretário-geral tem aberto caminhos para a paz e congregado apoios para a sua agenda de reformas para um mundo mais justo e solidário", sustentou o primeiro-ministro.

Ainda em outra mensagem divulgada no Twitter, o primeiro-ministro português faz "votos para que os próximos anos [do secretário-geral das Nações Unidas] sejam de plena concretização dos objetivos que fixou para a sua ambiciosa agenda: Na defesa da paz, dos Direitos Humanos, no combate às alterações climáticas, na transição digital e na garantia de uma vida digna para todos".

António Costa está esta terça-feira em Paris para participar até quarta-feira na cimeira do clima, intitulada "One Planet", uma iniciativa do presidente francês, Emmanuel Macron, do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e do Banco Mundial.