Escândalo Raríssimas: ministro não recebeu denúncia de gestão danosa

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou esta tarde que foi solicitada com carácter de urgência uma ação de fiscalização à Associação Raríssimas, na sequência do alegado desvio de fundos públicos.

Vieira da Silva adiantou que a associação já estava a ser alvo de investigação depois de ter recebido em agosto uma denúncia face ao não cumprimento de “todas as normas dos estatutos” das Instituição Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Garantiu, contudo, que não teve conhecimento até à data da emissão da reportagem da TVI da denúncia de gestão danosa. “Com toda a clareza e para que não haja nenhuma dúvida, relativamente às denúncias que foram feitas e divulgadas de gestão danosa nesta instituição, não tive, nem teve a minha equipa, nenhuma informação em particular do que foi divulgado pela TVI. Nunca recebi nenhuma indicação sobre atos de gestão danosa nessa instituição”, declarou o ministro em conferência de imprensa, na sede do ministério em Lisboa.

Esta situação, frisou Vieira da Silva,“merece que toda a verdade seja apurada e avaliada e dela se retirem todas as ilações consideradas pertinentes e necessárias”.“O Governo não deixará de responder a todas as dúvidas suscitadas neste processo”, insistiu.

Falando numa “instituição de referência” no plano nacional e internacional, Vieira da Silva admitiu que chegou a assumir responsabilidades não executivas na Raríssimas, entre 2013 e 2015, com base no “sentido de intervenção cívica”.

O governante reconheceu ainda que a natureza da instituição – que se dirige a um público muito frágil e que sofre de doenças raras – reforça a importância que este caso tem. “Todas estas instituições cumprem um papel de enorme relevância, tendo uma relação com o Estado de parceria e protocolar. É fundamental o uso absolutamente rigoroso dos recursos destas instituições com apoio do Estado. (...) Neste caso concreto, naturalmente a todos nos preocupa a situação de crianças e jovens, muitas delas em situações muito particulares”, reforçou.

Esta manhã, o Ministério Público confirmou que está a investigar há 15 dias alegadas ilegalidades e irregularidades na Raríssimas, na sequência de uma denúncia anónima sobre a instituição de solidariedade social.

Em causa está uma reportagem da TVI, emitida no sábado, que mostra que a presidente da Raríssimas Paula Brito e Costa usará fundos da associação para gastos pessoais , nomeadamente na compra de vestidos de alta-costura, pagamento de um carro de gama alta e compras de supermercado. Acusações que a presidente da associação negou e classificou de “insidiosas”.

A líder da associação – que recebe fundos do Estado –, tem um salário base de três mil euros mensais a que se somam mais 1500 euros para deslocações.

O Presidente da República defendeu que é urgente a fiscalização da Raríssimas, a fim de se concluir se houve ou não ilegalidades na associação. Já a ministra da Justiça sustentou que no final do processo será vital tomar medidas para evitar casos semelhantes no futuro.

(Em atualização)