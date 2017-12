Bloco quer ouvir secretária de Estado sobre caso Raríssimas

O Bloco de Esquerda quer ouvir a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, a propósito do caso Raríssimas. A associação, que apoia crianças com doenças raras, está debaixo de fogo desde sábado, quando uma reportagem da TVI revelou alegadas despesas feitas pela presidente, Paula Brito e Costa, com fundos da Raríssimas e em proveito próprio.

"O Bloco considerou sempre que o Estado deve assumir a responsabilidade pela proteção das populações mais vulneráveis, garantindo o necessário investimento em serviços públicos e recusando entregar ao privado responsabilidades que devem ser públicas", diz ao Expresso fonte oficial do partido. "As denúncias feitas nos últimos dias sobre a Raríssimas são preocupantes e devem ser investigadas pelas autoridades competentes".

Ao Expresso, a mesma fonte confirma que o partido quer chamar Cláudia Joaquim ao Parlamento. O pedido não é novo: já em julho o BE tinha requerido uma audição à governante no Parlamento, no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. No entanto, sublinha a mesma fonte, apesar de o requerimento ter sido, à época, aprovado, tal audição nunca chegou a concretizar-se. A intenção seria chamar também os responsáveis da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, União de Misericódias e União das Mutualidades.

Audição por causa de mensalidades nas creches

Em julho, o BE decidiu chamar Cláudia Joaquim ao Parlamento também por causa de um escândalo relacionado com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), como é o caso da Raríssimas. Na altura, o jornal "Público" noticiava "enormes disparidades nas mensalidades" pagas em creches de várias IPSS, como no caso da Cáritas de Lisboa, embora todas recebessem o mesmo subsídio por cada utente dos seus estabelecimentos. E, acrescentava o jornal, o Instituto da Segurança Social confirmava que as instituições não estavam sujeitas a quotas que determinassem a quantidade de utentes de famílias mais pobres a aceitar.

Na altura, no requerimento feito pelo BE e aprovado no Parlamento lia-se que a secretária de Estado e restantes responsáveis seriam ouvidos sobre as "regras dos acordos de cooperação com as IPSS para garantir o acesso dos cidadãos mais carenciados às respostas sociais financiadas pelo Estado", recordando-se ainda que a lei de bases da Segurança Social prevê que o Estado exerça "poderes de fiscalização e inspeção sobre estas instituições".

À luz do novo caso trazido à luz pela reportagem da TVI - onde se aponta para gastos com vestidos de alta-costura ou despesas de deslocação fictícias, alegadamente feitos pela presidente da Raríssimas com fundos da associação - o BE quer agora que a audição se concretize finalmente e "o mais rapidamente possível".