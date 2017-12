Os “artigozinhos” de Cristas que irritaram Costa

António Costa falou no plural, nos “artigozinhos” na comunicação social que Assunção Cristas escreve “na frieza do seu gabinete”, mas para tirar o primeiro-ministro do sério terá bastado a última crónica (à data do debate quinzenal) que a presidente do CDS escreveu para o “Correio da Manhã”, e talvez em particular estas (as três últimas) linhas: “Este Governo das esquerdas unidas não tem arrojo nem ambição, não pensa no médio prazo e muito menos no longo. Como diria o outro, é muito ‘poucochinho’. Os portugueses merecem mais”.

O “outro”, neste caso, referia-se ao próprio António Costa, que em junho de 2014 classificou a vitória do PS sobre o o PSD nas eleições europeias (por menos de 4%) como “poucochinha”. Uma lembrança que não caiu bem a Costa que, quarta-feira, em resposta à intervenção da presidente centrista (que lamentara o “sectarismo inacreditável numa democracia madura” do PS ao chumbar 90 propostas do CDS de alteração ao Orçamento do Estado), acusou o toque: “Vossa excelência, ao estar na política como está, é que se desqualifica para qualquer consenso”. O primeiro-ministro acusou Cristas de ser ela a sistematicamente desqualificar os adversários e, “pior”, de usar os “artigozinhos que publica na comunicação social” para “recorrer ao insulto”. Já sem tempo para retorquir, Cristas limitou-se a fazer que não com a cabeça.

Se Costa foi duro, Cristas não tem sido meiga

marcos borga

O chefe do Executivo foi duro mas, em bom rigor, a presidente do CDS não tem poupado nas palavras que tem escolhido para descrever a atuação do primeiro-ministro e do Governo desde que, em outubro de 2016, passou a assinar semanalmente uma coluna de opinião no “Correio da Manhã”. A crónica que tanto irritou Costa é um bom exemplo: num texto publicado a 30 de novembro, a líder centrista descreve este como “o Governo da falta de transparência, da falta à verdade. Das cativações que se tornam num corte cego (...). Das embrulhadas graves como Tancos ou inacreditáveis como o Infarmed. Das explicações que não quer dar (...), do curto prazo, da gestão da crise do dia, dos pensos rápidos em problemas profundos (...), da habilidade, que tudo faz para a fotografia (...). Arrogante e contraditório, de um primeiro-ministro que apela a consensos mas tudo faz para os impedir”. Last but not least, “o Governo liderado por um primeiro-ministro que não entende a sua função pois não conhece o sentido das palavras ‘responsabilidade’ e ‘desculpa’”.

O tom agudo das críticas de Cristas é uma constante desde o seu primeiro artigo no “Correio da Manhã”. Quando se trata de apontar ao Executivo (e, sobretudo, a Costa), é mesmo à retórica pesada que a líder do CDS recorre:

“Esconder ao Parlamento informação essencial para compreender as contas deste ano e as comparar com o Orçamento é uma violação inadmissível da lei. Não surpreende porque vem de António Costa: também no seu tempo de Lisboa só deu informação a um jornal depois de obrigado pelo tribunal!”

(27/10/2016)

“António Costa não está preocupado. Nunca está preocupado, está sempre sorridente e confiante. Mas há um momento em que o distanciamento da realidade transforma o otimismo em tolice.”

(3/11/2016)

“O orçamento é tão oculto que, ao que parece, o PM não planeia dar a cara por ele (...). Já sabíamos que o PM era hábil e ardiloso, com este orçamento ficámos a saber que lhe foge o pé para a cobardia.”

(3/11/2016)

“É lamentável que o PM continue em silêncio, sem coragem para revelar se tem algum acordo com a atual administração da CGD.”

(10/11/2016)

“O PM quer passar incólume no caso CGD. Para mim ele é o grande responsável. Seja por ter feito um acordo com a administração ao arrepio das exigências num Estado democrático e transparente, seja por permitir que tal fosse feito pelo seu ministro, seja por ficar calado a assistir. Responsabilidade, transparência e coragem são valores que o PM parece não conhecer.”

(17/11/2016)

“Lembramo-nos bem de ouvir António Costa cantar de alto e afirmar que tinha reduzido substancialmente a dívida da Câmara Municipal de Lisboa. Mas, revelando uma enorme desonestidade, nunca o ouvimos contar a história completa.”

(8/12/2016)

“A palavra do Governo não vale! O Governo fechou um acordo na concertação social sem garantir previamente as condições políticas para ser cumprido. Pior: António Costa assinou esse acordo, quase um mês depois de alcançado, quando já sabia que os seus aliados do PCP e do BE iriam chumbar parte no Parlamento. O processo é de grande irresponsabilidade e ligeireza e o PM esteve muito mal! Quem não tem condições de cumprir as promessas não as pode fazer!”

(19/1/2017)

“Ao que tudo indica, o Governo faltou à sua palavra [perante a administração da CGD liderada por António Domingues]. Infelizmente, está a tornar-se um hábito.”

(16/2/2017)

“Durante semanas anunciado habilmente como recheado de boas notícias, afinal [o Orçamento para 2018] revela-se desigual e de vistas curtas.”

(2/11/2017)

“António Costa não é capaz de assumir por sua iniciativa uma responsabilidade: dos incêndios de Pedrógão ao roubo de Tancos, dos fogos de outubro à legionela, passando por episódios de outra dimensão, mas igualmente reveladores, como o jantar no Panteão Nacional. Já sabíamos do seu habilidoso contorcionismo e do difícil relacionamento com a verdade, nestes casos revelou ainda pior: falta de caráter.”

(16/11/2017)