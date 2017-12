Críticas de Catarina Martins ao PS são «ataque ao carácter do partido», diz Francisco Assis

As críticas de Catarina Martins, do BE, ao Partido Socialista, em entrevista ao Expresso, são "lamentáveis" defendeu Francisco Assis, criticando o silêncio da direção do partido.

O ex-eurodeputado socialista Francisco Assis considerou que as declarações de Catarina Martins são "um ataque ao carácter" do partido.

Em declarações à agência Lusa, Francisco Assis diz que são "inadmissíveis" as acusações de Catarina Martins, nomeadamente quando diz, em entrevista ao Expresso, que "o PS é permeável aos grandes interesses económicos".

"O PS tem que defender a sua honradez", porque é um partido "que sempre colocou o interesse público acima de qualquer interesse particular", acrescentou o antigo líder parlamentar do PS.

"Considero este ataque violentíssimo, que merece uma resposta pronta, clara e incisiva por parte da direção do PS, por uma questão de respeito e de amor-próprio", afirmou o político.

"Nós não podemos estar reféns de qualquer parceria política ao ponto de aceitar sermos enxovalhados na praça pública sem esboçarmos a mais ligeira reação. Um partido que age assim não se está a dar ao respeito a si próprio. Isso tem consequências graves a prazo, portanto acho que neste momento é importante que alguém o faça", afirmou.