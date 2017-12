Assessor histórico do PSD em Belém

José Mendonça, o histórico assessor de imprensa do PSD que acompanhou todos os líderes, vai mudar-se para Belém. Marcelo chamou-o à sua assessoria de imprensa

O histórico assessor de imprensa do PSD José Mendonça vai deixar as funções de diretor do gabinete de imprensa dos sociais-democratas para reforçar a equipa de assessoria do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

José Luís Mendonça Nunes, conhecido por 'Zeca Mendonça', é funcionário do PSD desde 1974, tendo começado como segurança, e está no gabinete de imprensa deste partido há 40 anos, desde 1977.

Como assessor de imprensa, trabalhou com 16 presidentes do PSD - ou 17, caso se conte com Leonardo Ribeiro de Almeida, que presidiu à Comissão Política quando Francisco Sá Carneiro liderava o partido e era primeiro-ministro.

No último Congresso do PSD, em Espinho, em 2016, Zeca Mendonça recebeu um aplauso, de pé, dos delegados, durante uma homenagem aos funcionários do partido.

Atualmente, o gabinete de imprensa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é composto pelo antigo jornalista da TVI e da Rádio Renascença Paulo Magalhães e por Ricardo Jorge Branco, que está na Casa Civil desde o tempo de Aníbal Cavaco Silva.