Debates desta tarde no Parlamento devem ter Centeno como “cabeça de cartaz”

Os debates parlamentar quinzenal e o europeu com o primeiro-ministro, agendados para esta tarde, deverão ter como grande protagonista o novo presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, eleito pelos seus pares das Finanças dos outros 18 países membros da moeda única.

António Costa, recém-chegado de uma cimeira com Marrocos, vai dispor de 10 minutos de intervenção inicial sobre "coesão social e redução das desigualdades", a partir das 15h. A discussão prolonga-se por mais de hora e meia, antes de mais quase outra hora dedicada ao debate preparatório do próximo Conselho Europeu (14 e 15 de dezembro).

A oposição, PSD e CDS, como nas reações à escolha do ministro das Finanças para suceder ao holandês Jeroen Dijsselbloem no Eurogrupo, aproveitará para vincar as contradições entre a atitude pró-europeia dos socialistas e a visão crítica das instituições comunitárias e suas regras dos partidos com os quais o PS tem posições conjuntas para a viabilização do Executivo (BE, PCP e "Os Verdes").

Ante a hipótese de futuro condicionamento de Centeno pelo cargo internacional, Costa defendeu que Portugal tem vindo a ser reconhecido, num ambiente de recuperação económica e de "virar de página da austeridade", por ter conseguido devolver direitos e rendimentos e manter uma trajetória controlada das contas públicas - numa espécie de via alternativa bem-sucedida.

Bloquistas, comunistas e ecologistas já garantiram que os compromissos assumidos, no contexto das eleições legislativas de 2015, são para levar até ao fim, ou seja, até às eleições de 2019, mas sublinharam as suas condenações às imposições de Bruxelas, assumindo tratar-se de uma divergência clara e assumida face aos socialistas.

No segundo período de debate, sobre questões europeias, vai estar em causa a próxima reunião dos 27 chefes de Estado ou de Governo, cuja agenda contempla o estado das negociações para a saída do Reino Unido (Brexit) da União Europeia, a Cooperação Estruturada Permanente de Defesa e a União Bancária e União Económica e Monetária, entre outros.