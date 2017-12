Centeno cria conta oficial no Twitter após eleição

O presidente eleito do Eurogrupo, o ministro português das Finanças Mário Centeno, abriu uma conta oficial na rede social Twitter na sequência da sua eleição para liderar o fórum informal de ministros das Finanças da zona euro.

Centeno, que era um dos ministros que não tinha conta pessoal oficial naquela rede social - muito utilizada pelos altos responsáveis políticos da União Europeia -, inaugurou a sua “conta oficial do ministro das Finanças de Portugal e presidente eleito do Eurogrupo” com uma mensagem publicada na terça-feira à noite, cerca de 24 horas após a sua eleição.

“É uma honra ser o próximo presidente do Eurogrupo. O meu compromisso é conduzir a discussão para alcançar o consenso necessário à construção de uma UEM [União Económica Monetária] com um quadro institucional mais resiliente, promovendo a convergência económica e indo ao encontro das expectativas dos cidadãos”, escreveu Centeno na sua primeira (dupla) mensagem (com versão em inglês e em português).

Esta quarta-feira de manhã, o presidente eleito do Eurogrupo já contava com perto de meio milhar de seguidores na sua conta, que pode ser seguida em “@mariofcenteno”.

Mário Centeno venceu na segunda-feira a corrida à liderança do Eurogrupo, ao impor-se na segunda volta da votação realizada na reunião dos ministros do euro em Bruxelas.

Após ter sido o mais votado na primeira volta, mas sem maioria simples, o ministro das Finanças português impôs-se ao candidato luxemburguês Pierre Gramegna na segunda volta, tornando-se assim o terceiro presidente da história do fórum de ministros das Finanças da zona euro, depois do luxemburguês Jean-Claude Juncker e do holandês Jeroen Dijsselbloem.

Mário Centeno iniciará funções em 13 de janeiro, data do final do mandato de Dijsselbloem, e presidirá pela primeira vez a uma reunião do Eurogrupo no dia 22 do mesmo mês, em Bruxelas.