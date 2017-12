César faz queixa de Ascenso Simões por ter violado disciplina de voto

O presidente do grupo parlamentar do PS, Carlos César, participou à comissão nacional de jurisdição o facto de Ascenso Simões ter violado a disciplina de voto na proposta do BE de criar uma taxa no sector das renováveis, pedindo "a decisão que entender devida".

Na carta, divulgada esta terça-feira pelo Público, o líder do grupo parlamentar que é também presidente do PS considera que há “necessidade” de ser “clarificado e aplicado o normativo correspondente em matérias de disciplina de voto” para o “correto funcionamento do grupo parlamentar”.

Tanto os estatutos do partido como o regulamento da bancada determinam disciplina de voto em matéria de Orçamento do Estado. A proposta do BE era uma proposta de alteração ao Orçamento que foi votada na discussão na especialidade na semana passada.