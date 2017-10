Verdes garantem que perdas autárquicas da CDU “não perturbam” negociações para o Orçamento

O dirigente do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) José Luís Ferreira declarou hoje que o recuo da CDU nas autárquicas não afetará o pacto com o PS para a viabilização do Governo socialista.

"Os Verdes estão neste processo de boa-fé e com sentido de responsabilidade. Temos como base de trabalho a posição conjunta e essa é que é a linha vermelha, a nossa constituição entre partes, porque, tal como os romanos, achamos que os pactos são para serem cumpridos. Desde que a posição conjunta esteja a ser respeitada, Os Verdes continuarão neste quadro parlamentar e fazendo parte desta solução governativa", disse.

O deputado ecologista falava aos jornalistas após audiência com o Presidente da República, na sala das bicas do Palácio de Belém.

"O facto de não ter havido um reforço da CDU nestas eleições não vai perturbar em nada o processo negocial do Orçamento do Estado [para 2018]. Vamos estar com a mesma determinação, empenho e força que estávamos antes do processo eleitoral", garantiu.

A Coligação Democrática Unitária (CDU), que junta comunistas, ecologistas e independentes, obteve o pior resultado de sempre em eleições autárquicas, baixando de 34 para 24 presidências de municípios, numa percentagem total de 9,5% dos votos. Já o PS garantiu o melhor resultado desde 1976, conquistando sozinhos 159 das 308 câmaras.

José Luís Ferreira contrariou ainda a opinião generalizada de um mau resultado eleitoral, adiantando que a votação de domingo "confirma e reafirma a CDU como terceira força política autárquica" e destacou os resultados positivos em Lisboa, Silves e Grândola.

"A economia está a crescer mais do que era esperado, o défice está a descer mais do que era previsto e, portanto, se há um bom desempenho da nossa economia é justo que tenha reflexos na vida das pessoas e das famílias porque, se não, continuamos a trabalhar para o boneco", afirmou ainda, defendendo a continuação da política de reposição de direitos e rendimentos.

A CDU perdeu a liderança de nove municípios para o PS e uma para um movimento de independentes. Almada (Setúbal) e Castro Verde (Beja) foram dois dos municípios que estavam sob a sua liderança desde que se realizaram as primeiras eleições autárquicas em democracia e que passaram para os socialistas.