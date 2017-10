Secretário das Finanças da Madeira demite-se

Rui Gonçalves foi a escolha mais polémica de Miguel Albuquerque. Sai a meio do mandato e depois do mau resultado do PSD nas autárquicas

O secretário regional das Finanças é a primeira chicotada psicológica no governo da Madeira depois do mau resultado do PSD nas autárquicas de domingo. Com menos uma câmara do que em 2013, Miguel Albuquerque tenta evitar novo desaire eleitoral nas regionais de 2019.



“Sinto que já não tinha condições para continuar”. Foi assim que Rui Gonçalves, o secretário que colocou o lugar a disposição, explicou ao Jornal da Madeira a saída do executivo. O secretário reuniu com o presidente do Governo esta segunda-feira. Dessa reunião terá saído então a demissão.



Rui Gonçalves foi a escolha mais polémica de Miguel Albuquerque para o Governo em 2015. Por várias razões. Por ter sido diretor regional de Finanças do anterior Governo, mas sobretudo por se dizer que era uma interferência de Lisboa: Rui Gonçalves foi o grande gestor do resgate financeiro da Madeira imposto por Passos Coelho.



Quando Albuquerque chegou ao poder em 2015 Pedro Passos Coelho era primeiro ministro e terá pressionado a Madeira a colocar como secretário das Finanças alguém da sua confiança. Neste caso Rui Gonçalves, que era bem visto pela então ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque.



Na Madeira, no entanto, era o rosto da austeridade e com a chegada a secretário manteve a mesma postura mesmo quando o resto do país mudava a política e mesmo depois de Pedro Passos Coelho ter deixado de ser primeiro ministro. As contas estavam sempre apertadas, o investimento muito reduzido e a redução de impostos foi menor do que se esperava.



O certo é que sai depois do pior resultado eleitoral do PSD, quer na Madeira quer, sobretudo, a nível nacional. E quando

Passos parece estar de saída.