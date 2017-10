Rui Rio vai anunciar candidatura à liderança do PSD, diz “Visão”

Rui Rio prepara-se para apresentar candidatura à liderança do PSD, avança a revista “Visão”. O anúncio deverá ser feito publicamente até ao final da próxima semana. “As próximas eleições internas têm de refletir a vontade de mudança dos portugueses”, afirmou o ex-autarca em entrevista à revista.

Na segunda-feira à noite, Rui Rio esteve reunido com vários membros do Partido Social-Democrata, incluindo Ângelo Correia, Nuno Morais Sarmento, Manuela Ferreira Leite, Feliciano Barreiras Duarte e José Eduardo Martins, segundo apurou o Expresso. O encontro serviu para analisar o resultado das autárquicas e as suas consequências para o partido, bem como preparar a candidatura do ex-autarca à presidência do PSD. O ex-autarca do Porto já tem um núcleo-duro a trabalhar na sua candidatura há algum tempo e já tem um site pronto para a campanha interna.

Em outubro do ano passado, o Expresso noticiou que Rio estaria a fazer alguns contactos e a avaliar uma possível candidatura à liderança do partido.