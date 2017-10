PSD espera que Passos se afaste hoje. Montenegro resiste a avançar

Que Pedro Passos Coelho não se vai recandidatar à liderança do PSD parece quase certo – é a expectativa dos seus críticos mas também de muitos que até domingo eram seus apoiantes. O resultado das autárquicas, como disse Santana Lopes, foi "mau demais", e, ao abrir um processo de reflexão sobre o seu futuro, foi o próprio Passos a criar a expectativa de que acabará por sair de cena. A dúvida é, sobretudo, se anuncia já esta noite, no Conselho Nacional, a decisão de não se recandidatar à presidência do PSD, ou se mantém o tabu mais uns dias para "esticar isto".

Enquanto não abrir o jogo, Passos congela qualquer movimentação do lado dos que até agora estiveram com a liderança. Luís Montenegro é o homem para quem o "passismo" olha, mas o Expresso sabe que o ex-líder parlamentar está pouco inclinado a chegar-se à frente. Por duas razões principais. Por um lado, porque sente que é demasiado cedo para assumir a presidência do partido. O seu calendário era outro – esperar que Passos fosse à desforra com António Costa em 2019 e, então sim, em caso de derrota do PSD, avançar para a liderança do partido na nova legislatura. Por outro, porque reconhece que está demasiado conotado com Passos, e, depois dos resultados deste domingo, isso não é uma mais-valia.

"O PSD bateu demasiado no fundo, precisa de quem ajude a reagrupar as tropas, chame as figuras do partido que se afastaram e se apresente como uma figura de referência capaz de reavivar os valores do partido. A melhor pessoa para o fazer nesta fase é Rui Rio, que já começou esse trabalho", diz um colaborador muito próximo de Montenegro. A perspetiva de uma derrota nas legislativas de 2019 contra Costa, seja quem for o presidente do PSD, também não estimula a vontade do ex-líder parlamentar ir agora a jogo...

Mas também há do lado de Montenegro quem, como Miguel Relvas, defenda que é preciso marcar terreno e apresentar uma alternativa clara a Rui Rio, que representa o partido dos "senadores de bancada". Mesmo que seja, no limite, para perder nas próximas diretas. Relvas, que se afastou de Passos mas não se alinhou com Rio, tem dito que a sua aposta é Montenegro, mas lançou outras possibilidades, como o ex-líder da JSD, Pedro Duarte, ou Miguel Pinto Luz, presidente da distrital de Lisboa até junho e vice-presidente da Câmara de Cascais, uma das poucas grandes cidades onde o PSD pôde celebrar nas autárquicas.

Se Montenegro se deixar ficar na reserva, a possibilidade de Miguel Pinto Luz dar o passo em frente é bastante alta. Recorde-se que, depois de deixar a liderança da distrital, Pinto Luz deu uma entrevista ao Expresso em que reconheceu erros da liderança de Passos, e enfatizou a necessidade do PSD olhar para quadros mais novos, deixando de funcionar apenas numa lógica de "consagração dos consagrados"

Passos sem vaga de fundo

Embora haja quem avise que Pedro Passos Coelho tem "um feitio muito próprio" e um "orgulho enorme", que o podem levar a procurar ainda uma oportunidade de sobreviver, a verdade é que não surgiu na máquina do PSD qualquer vaga de fundo pedindo a sua permanência. Pedro Pinto, indefetível de Passos e novo presidente da distrital de Lisboa, foi dos poucos que tentaram lançar essa onda, mas tudo indica que não pegou. Ao que o Expresso apurou, houve mesmo presidentes de distritais "passistas" que reafirmaram o seu apoio ao líder, mas ressalvando que não podiam garantir o apoio das suas gentes...

Hugo Soares, o líder parlamentar, foi a única figura de primeira linha a defender publicamente a continuação de Passos, por ser "o melhor". Mas mesmo essas palavras foram ouvidas com alguma reserva – Soares é muito próximo de Montenegro e, do ponto de vista do ex-líder parlamentar, a permanência de Passos seria o ideal. Nesse caso, o calendário de 2019 voltaria a estar atual...

Na noite desta segunda-feira, Rui Rio concertou estratégias com um grupo de barões laranja que o apoiam – Manuela Ferreira Leite, Morais Sarmento, Ângelo Correia e Feliciano Barreiras Duarte. "Notícia era se eu não falasse com ninguém nesta altura", reagiu Rio, em declarações ao "Diário de Notícias", depois do Expresso ter dado a notícia do encontro em Azeitão. Destes, apenas Barreiras Duarte tem lugar no Conselho Nacional. Mas a estratégia do lado de Rio é fazer as coisas by the book: primeiro é Passos quem tem de abrir o jogo.