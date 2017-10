Costa e Passos - A desforra, dois anos depois

Dois anos depois de ter chegado ao poder com uma derrota eleitoral contra Passos Coelho por digerir, António Costa encontrou nas autárquicas a primeira vitória do resto da sua vida. Contrariando o que vem nos livros, estas eleições intercalares não serviram para o eleitorado apresentar um cartão amarelo ao Governo. Pelo contrário, serviram para reforçar o partido do Governo e deixar o líder da oposição em estado de coma. Dois anos depois, a desforra serve-se fria. E duplamente fria.

Costa não só não recebeu nenhum cartão amarelo pela forma como governou o país, como viu o Partido Socialista sair vencedor das eleições com mais câmaras e mais mandatos do que há quatro anos e (suplemento de alma!) crescer mais do que os seus parceiros da geringonça. O BE pôs a cabeça de fora no mapa autárquico com a eleição de vereadores mas continua sem presidentes de câmara e o PCP, embora tenha conseguido um excelente resultado em Lisboa, perdeu nove câmaras emblemáticas para o PS. Um rombo que obrigará os comunistas a refletirem.

Para os socialistas, esta supremacia à esquerda (com redobrado impacto pelas vitórias alcançadas nos grandes centros urbanos) é tudo o que António Costa quer para lutar pela desforra integral do que teve que fazer há dois anos, ou seja, lutar por uma maioria que se baste a si próproa nas legislativas de 2019. Costa pediu na campanha autárquica "Mais força para o PS". E o grito de guerra resultou: excelentes resultados em Lisboa e no Porto e consolidação da maioria de câmaras em todo o país, e tudo isto sem que PS, BE e PCP tenham precisado de se comer uns aos outros na campanha eleitoral.

Os comunistas irão analisar o futuro da geringonça à luz das significativas perdas registadas e o Bloco irá analisar o seu crescente projeto de poder à luz dos ganhos arrecadados. Mas a verdade é que comparados com o desastre no PSD - que nem conseguiu manter o mesmo número de câmaras de há quatro anos -, os resultados à esquerda, mesmo para os comunistas, não fazem, para já, tocar campainhas com estrondo (é cedo para o PCP comprar a autoria de uma crise). Desta vez, a derrocada foi para o maior partido da oposição.

Depois de horas de silêncio e rumores sobre o que faria Passos Coelho - deitaria ou não a toalha ao chão? - o próprio esclareceu o óbvio: está a preparar a saída. Não o disse na hora porque se recusa a colar a desistência ao resultado de umas eleições locais, mas vai entrar em processo "de reflexão". Passos prepara-se para não se recandidatar à liderança do partido. Meio ciclo de geringonça matou o vencedor de há dois anos.

Mas há outro ganho para António Costa - a direita partiu-se. Prova disso é que não faz sentido dizer-se que nestas autárquicas a esquerda venceu e a direita perdeu. Pelo simples facto de que o CDS; ao contrário do PSD, teve uma noite eleitoral vitoriosa. Passou de cinco para seis câmaras - ganhou Oliveira do Bairro ao PSD - e conseguiu um resultadão em Lisboa, ficando em segundo lugar, enquanto o PSD era chutado para quarto.

A meio da legislatura, o PSD (que ganhou as últimas legislativas) vê-se com um líder em queda a viver uma crise interna. O CDS cresce por si e Assunção Cristas, que teve o triplo do resultado de Paulo Portas em Lisboa, emancipou-se como líder. E António Costa, sem hostilizar os parceiros à esquerda com quem conta para aprovar mais dois Orçamentos de Estado (fez, aliás, questão de publicitar no dia de ir às urnas que a sua prioridade era trabalhar no OE), vai continuar a pedalar para a maioria que se baste a si própria.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou na reta final da campanha autárquica que "é um erro generalizar juízos". E embora na altura quisesse, sobretudo, fazer um apelo ao voto e mobilizar os eleitores eventualmente mais desgastados com "alguns políticos", a frase que deixou ajusta-se como uma luva ao combate que o Presidente tem feito a juízos antecipados sobre o desfecho do atual ciclo político.

Marcelo chegou a defender num discurso público que devia haver estabilidade nas lideranças partidárias, quer no Governo, quer na oposição. Agora, como na oposição está mais difícil, resta saber como coabitará o Presidente com a crescente caminhada de Costa com vista a uma maioria absoluta.