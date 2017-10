Dirigente do PCP Aurélio Santos morre aos 88 anos

O dirigente do PCP Aurélio Santos morreu neste sábado, aos 88 anos, estando as cerimónias fúnebres agendadas para segunda-feira, informou o Partido Comunista Português, em comunicado.

Aurélio Santos nasceu em Vilar de Torpim, distrito da Guarda, em 1930, e “desde muito jovem participou na luta antifascista”, nomeadamente no movimento estudantil, enquanto estudante de Medicina, em Lisboa, segundo a nota do PCP. Da biografia consta a detenção em 1953, depois de julgado em Tribunal Plenário e condenado a dois anos de prisão, tendo estado nas prisões do Porto, do Aljube e de Caxias. Dois anos depois, aderiu ao PCP e passou à clandestinidade em 1957.

Aurélio Santos integrou o Comité Central do PCP de 1965 a 2004. Após o 25 de Abril, foi chefe de gabinete do histórico líder comunista Álvaro Cunhal no primeiro Governo provisório e “deu uma valiosa contribuição para divulgar a revolução portuguesa no estrangeiro” enquanto responsável da secção internacional do PCP entre 1974 e 1975. O PCP recorda o dirigente também enquanto mandatário nacional da candidatura de Jerónimo de Sousa à presidência da República em 1996, membro da Comissão Executiva Nacional (1990-1992) e a Comissão Central de Controlo de 1996-2008.

“À sua família, em particular às suas filhas, o secretariado do Comité Central endereça as mais sentidas condolências”, lê-se ainda no comunicado, que informa que o corpo de Aurélio Santos estará em câmara ardente a partir das 9h de segunda-feira, na casa mortuária da igreja de S. Francisco de Assis, Av. Afonso III, em Lisboa. Deste local, o funeral partirá às 16h45, para o cemitério do Alto de S. João, onde o corpo será cremado pelas 17h30.