7 números e curiosidades destas eleições autárquicas

Mais de nove milhões de inscritos

9.412.461: este é o número de eleitores inscritos que poderão votar nestas auárquicas, mais concretamente, nos autarcas de 308 câmaras municipais e 3092 freguesias.

12 eleições

Já houve 11 eleições autárquicas, em 43 anos de democracia, ou seja, desde as primeiras autárquicas, de 1976. Nessa primeira vez, tanto PS como PSD conquistaram 115 câmaras. O CDS conseguiu 37; a Frente Eleitoral Povo Unido, antecessora da CDU, 36; e o Partido Popular Monárquico, uma (Ribeira da Pena).

Sobre a 11ª...

As últimas autárquicas, em 2013, trouxeram ao PS então liderado por António José Seguro o melhor resultado de sempre, com 150 câmaras conquistadas. Nessa noite, o PSD conseguiu 86 municípios sozinho e 20 em coligações; a CDU conseguiu 34 câmaras; o CDS ganhou em cinco sozinho e outras 19 em coligação com o PSD; e o Bloco perdeu a única que tinha, Salvaterra de Magos.

Quem sai de casa para ir votar?

Também nessas eleições, registou-se a maior abstenção em autárquicas de sempre, com 47,4% dos eleitores a ficar em casa. No entanto, globalmente, são as eleições europeias que têm o recorde - em 2014, foi atingido um máximo histórico, com 62,6%. As autárquicas de 1979 foram as que registaram a abstenção mais baixa (26,24%).

Os mais fiéis

Desde as primeiras autárquicas, há 36 concelhos que nunca mudaram de cor partidária. O PSD é o partido que mantém o maior número de municípios (15), seguido do PCP (11) e do PS (dez).

Os candidatos

A estas eleições autárquicas concorrem 12076 candidaturas - 1404 às câmaras municipais, 1364 a assembleias municipais e 9308 a assembleias de freguesia, que depois escolhem as juntas, de acordo com dados da Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Há mais de 90 candidaturas de cidadãos independentes às câmaras, quando em 2013 foram 77. Às assembleias de freguesia concorrem 948 listas de independentes.

Nas eleições de há quatro anos, foram eleitos 35.683 autarcas - entre presidentes de câmara, vereadores, deputados às assembleias municipais e membros de assembleias de freguesia -, mais do que a população do concelho de Portimão.

Quanto custa

O custo estimado das eleições é de 6,6 milhões de euros, ainda segundo a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.