Presidente da NAV demitiu-se após nomeação ilegal ter sido denunciada pela RTP

O presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal, Albano Coutinho, apresentou nesta sexta-feira a sua demissão do cargo, que foi aceite pelo ministro, disse à Lusa fonte do Ministério do Planeamento e Infra-estruturas.

"A demissão foi apresentada hoje e o ministro já aceitou", disse à agência Lusa fonte do Ministério do Planeamento e Infra-estruturas, não adiantando os motivos que estiveram na origem do pedido de demissão. Mas a demissão estará relacionada com uma investigação do programa "Sexta às 9" da RTP que concluiu que aquele responsável desempenhou funções na NAV durante mais de um ano sem ter a licenciatura que era exigida.

Segundo a RTP, nos últimos seis meses do ano passado, este gestor público ganhou o dobro de António Costa - 12.055 euros por mês - sem que ninguém tivesse reparado no erro.

À RTP, Margarida Proença, um dos membros da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, que deu parecer positivo a esta nomeação, disse sentir-se enganada por Albano Coutinho.

O tenente-coronel Albano Manuel Carvalho Coutinho assumiu a presidência da NAV em 1 de Julho de 2016. Antes tinha sido, desde 2010, inspetor de navegação aérea na Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), e substituiu na NAV Luís Coimbra, cujo mandato como presidente da gestora do espaço aéreo português terminou em 2015.

A NAV Portugal é a empresa responsável pelos serviços de tráfego aéreo em Portugal.