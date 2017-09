Comissão Europeia avalia candidaturas à sede da Agência Europeia do Medicamento

A Comissão Europeia publicou hoje a lista comparativa das ofertas feitas pelas 19 cidades que os Estados-membros candidataram para acolher a sede da Agência Europeia do Medicamento (AEM), que terá de sair de Londres, em virtude da retirada do Reino Unido da União Europeia, prevista para 31 de março de 2019.

O Porto está entre a lista das cidades candidatas, mas a Comissão não faz nenhuma avaliação concreta sobre a candidatura, limitando-se a indicar as condições exigidas e a oferta da cidade, tal como em relação a todas as outras.

Entre os critérios salientados, verifica-se que o Porto preenche a maioria dos critérios (instalações, acessibilidade, educação, habitação, facilidades de acesso ao mercado de trabalho e segurança social, possibilidades de contratação de quadros locais). Um derradeiro critério - o número de agências europeias já sedeadas no país - é desfavorável ao Porto, na medida em que Portugal já alberga duas dessas agências (Agência Europeia de Segurança Marítima e o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência).

Com a publicação da avaliação das candidaturas, as cidades que não cumprirem os critérios (ou parte deles) deverão ser pressionadas a abandonar a corrida. É neste contexto que o Governo poderá encarar parcerias com outros países/cidades candidatas.

Governo reage segunda-feira

A Comissão elenca que o Porto ofereceu três edifícios distintos e bem localizados para acolher a sede da AEM com condições para preencher os requisitos, embora nas especificações mais finas, como por exemplo dimensões de gabinetes, seja omisso em relação a um dos edifícios, o Palácio Atlântico.

A candidatura indica que todos os edifícios cumprirão os requisitos, lê-se no relatório da Comissão, que anota que o Palácio Atlântico e um outro edificio na Avenida Camilo Castelo Branco estarão disponíveis em janeiro de 2019, e o Plaácio dos Correios em novembro de 2018.

De acordo a informações que o Expresso teve acesso, o Porto está incluído no grupo dos chamados candidatos “de segunda linha” na corrida ao acolhimento da AEM, a par de Estocolmo (Suécia), Dublin (Irlanda), Lille (França), Bona (Alemanha) e Bratislava (Eslováquia). Nos favoritos estarão Copenhaga (Dinamarca), Milão (Itália), Viena (Áustria) e Amesterdão (Holanda).

Com base na avaliação da Comissão, haverá um debate político no Conselho de Assuntos Gerais já este mês de outubro. A decisão final, por votação secreta e em três frases, ocorrerá em novembro. O Reino Unido não participará.

Na primeira votla, cada país pode atribuir três, dois ou um ponto às cidades-candidatas, segundo a sua ordem de preferência. Se no final da primeira votação, alguma candidatura obtiver a preferência de 14 ou mais países (três pontos de mais de metade dos Estados-membros), essa cidade será a escolhida por maioria absoluta.

Se tal não ocorrer, passam à volta seguinte as três cidades com maior número de pontos - mas cada país já só terá um ponto para atribuir. Só no caso de nenhuma cidade conseguir 14 pontos é que haverá uma terceira volta com a presença das duas mais votadas.

Solicitado pelo Expresso a comentar o relatório da Comissão, o ministro dos Negócios Estrangeiros Santos Silva afirmou que "devido ao período eleitoral, só deverá haver uma reação do Governo na próxima segunda-feira".



