Autárquicas: CNE lembra que inaugurações em dia de reflexão podem ser propaganda

A Comissão Nacional de Eleições declarou que este sábado, dia de reflexão para as autárquicas, não devem decorrer inaugurações com a presença de titulares de órgãos autárquicos ou candidatos, sobre as quais recebeu um "elevadíssimo número" de participações.

A Comissão Nacional de Eleições declarou que este sábado, dia de reflexão, não devem decorrer inaugurações com a presença de titulares de órgãos autárquicos ou candidatos, sobre as quais recebeu um "elevadíssimo número" de participações. "Em face do elevadíssimo número de participações e queixas efetuadas a este órgão sobre a promoção de inaugurações, da mais variada natureza, para a véspera do dia das eleições - dia de reflexão -- com a presença de titulares de órgãos autárquicos ou de candidatos aos mesmos, a Comissão Nacional de Eleições entende que tais eventos não devem ocorrer por serem suscetíveis de prefigurar um ato de propaganda expressamente proibido num fim de semana eleitoral", refere a entidade em comunicado. Este domingo, cerca de 9,4 milhões de eleitores serão chamados a escolher os autarcas de 308 municípios e de 3.091 freguesias. Esta é a 12.ª vez que os portugueses vão eleger os seus autarcas em 43 anos de democracia.