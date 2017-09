Relações com Angola: Santos Silva desvaloriza falta de referência a Portugal e sublinha “extraordinária ovação” a Marcelo

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que não viu como o "omissão" a falta de referência a Portugal por parte do novo Presidente angolano. Diz que ovação a Marcelo mostra a "densidade das relações" entre os dois países

O ministro dos Negócios Estrangeiros desvaloriza o facto de o novo Presidente angolano não ter referido Portugal quando mencionou os "parceiros importantes" para Angola. "O governo português não entende que tenha havido uma omissão", disse Augusto Santos Silva, em Bruxelas, no regresso de Luanda.

O número dois do Governo contrapõe a falta de referência a Portugal nesse momento do discurso com a ovação a Marcelo Rebelo de Sousa. "O modo como uma praça inteira reagiu à primeira menção do nome e do cargo do Presidente da República Portuguesa, isso diz tudo sobre a densidade das relações entre os dois países, os dois povos e as duas sociedades", justificou Santos Silva, defendendo que "com essa densidade não é preciso multiplicar as referências".

Durante a tomada de posse, o novo Presidente João Lourenço disse que Angola daria primazia a importantes parceiros "como os EUA, República Popular da China, a Federação Russa, a República Federativa do Brasil, a índia, o Japão, a Alemanha, a Espanha, a Franca, a Itália, o Reino Unido, a Coreia do Sul e outros parceiros não menos importantes, desde que respeitem a nossa soberania", não especificando o nome de Portugal.

Santos Silva escusa-se a comentar o discurso mas diz que lhe "parece natural " que os dois países digam em relação um ao outro que se querem como parceiros "na convicção de que cada um respeita a soberania nacional do outro".

O chefe da diplomacia adianta ainda que regressa confiante nas relações bilaterais. "Do que ouvi, quer publicamente quer nos encontros privados, retiro confiança no desenvolvimento das relações entre Portugal e Angola".

Santos Silva surpreendido com ovação a Marcelo ter sido interpretada como vaia

Ainda sobre a cerimónia, Santos Silva diz ter ficado surpreendido com a forma como foram interpretadas em Portugal as reação a Marcelo, durante a tomada de posse de João Lourenço.

"Eu confesso que já tendo 61 anos, entendia que já nada me conseguia surpreender. Mas o modo como foi interpretado, ou como se procurou interpretar em Portugal (...) uma extraordinária ovação ao Presidente da República Portuguesa como uma vaia, conseguiu surpreender-me".

"O Presidente da República foi saudado em todos os momentos e em todos os locais de forma muitíssima carinhosa", acrescentou ainda.

Quanto à nota verbal que o Ministério das Relações Exteriores de Angola enviou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros - por causa da constituição como arguido por corrupção ativa, do ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente - Santos Silva afirma que o seu Ministério "responderá no prazo devido".

"Não é uma questão que diga respeito a competências do Governo e muito menos de competências de política externa", justificou, escusando-se a mais comentários.

Esta terça-feira, o Jornal I avançava que o executivo angolano tinha enviado uma nota de repúdio, na qual acusava as "autoridades portuguesas" de enveredarem "por uma via manifestamente política que se traduz num ato inamistoso, incompatível com o espírito e a letra de relações iguais, as únicas que podem pautar o desenvolvimento da amizade e cooperação entre os dois Estados soberanos que se respeitam mutuamente”.

Santos Silva falava aos jornalistas em Bruxelas, no final de um encontro com a Comissária Europeia para a Concorrência. Em cima da mesa esteve a Zona Franca da Madeira.