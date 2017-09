Marcelo chama partidos um dia após as autárquicas

Marcelo Rebelo de Sousa não vai deixar arrefecer o rescaldo das autárquicas do próximo domingo. Para segunda e terça-feira, o Presidente da República já marcou encontros no Palácio de Belém com todos os partidos com representação parlamentar.

Numa nota publica esta terça-feira na página oficial da Presidência, lê-se que uma vez terminado "o período eleitoral e antes da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2018, o Presidente da República retoma no início da próxima semana, a 2 e 3 de outubro, as habituais reuniões com os partidos políticos representados na Assembleia da República”.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou a afirmar publicamente que as autárquicas podiam marcar o início de um novo ciclo político. Mas também defendeu, num discurso público, que esperava ver prevalecer a estabilidade das lideranças partidárias até ao final da legislatura.

Para já, a nota presidencial põe a tónica na apresentação do próximo Orçamento de Estado. O Presidente quererá avaliar o estado das negociações com vista à aprovação do Orçamento.