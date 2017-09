Tancos: Passos diz que ministro fala muito e não esclarece nada

“O ministro tem dito imensas coisas sobre Tancos, menos qualquer coisa que seja esclarecedora” - foi a resposta pronta de Pedro Passos Coelho, esta segunda-feira, quando confrontado com as insinuações lançadas pelo ministro da Defesa de que o relatório divulgado pelo Expresso sobre o caso de Tancos terá sido "fabricado" com "propósito político". "Essas são mais umas frases que adensam mistérios e portanto carecem de esclarecimento. Mas só ele é que pode esclarecer o que quer dizer", disse Passos, devolvendo a bola a Azeredo Soares.

Passos Coelho fez questão de garantir que é "totalmente alheio" ao conteúdo ou divulgação do relatório, e considerou que "se o Governo está com essas declarações a querer responsabilizar o PSD por isso, será não só ridículo como uma falta de qualquer equilíbrio. Será a completa falta de senso político".

Mas não será inédito, diz Passos, que tem acusado o Governo de nunca assumir as suas responsabilidades nas horas de aperto. "Sempre que as coisas correm mal em qualquer área, em qualquer domínio, o Governo é muito rápido a tentar dizer que a herança que recebeu foi má, ou que a responsabilidade foi do governo anterior, ou que foi em particular de mim."

Gestão "desastrada e desastrosa"

"Não sou alheio é à forma desastrada e desastrosa como o governo vem lidando com este problema", atalhou Passos Coelho, falando aos jornalistas depois de uma visita à Associação Cultural e Recreativa de Fornelos, em Fafe, concelho onde o PSD espera capitalizar que a divisão da família socialista. "À medida que o tempo passa, somos confrontamos com notícias e comentários, muitos deles vindos do próprio governo, que nos deixam atónitos quanto à forma como a responsabilidade política vem sendo não assumida nesta matéria."

Sobre as insinuações de manipulação política, lançadas por Azeredos Lopes, Passos diz "cabe ao ministro ser concreto no que quer dizer, em vez de fazer sugestões vagas".