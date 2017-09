Passos preocupado com a extrema-direita alemã, distingue situação de Portugal

Pedro Passos Coelho considerou, esta segunda-feira, que a subida da extrema-direita na Alemanha é "o problema mais delicado" colocado pelas eleições deste domingo. E sublinhou o peso que tiveram neste resultado as preocupações dos eleitores relacionadas com a segurança, a imigração e o movimento de refugiados.

Questionado sobre se a insistência do PSD nas críticas à atual lei da imigração, que considera demasiado permissiva, será uma forma de capitalizar o mesmo tipo de receios dos eleitores portugueses, o líder social-democrata fez questão de distinguir as situações e considerar que Portugal tem sido, "até hoje", um país "seguro".

Falando à comunicação social em Fafe, onde esteve em campanha eleitoral para as autárquicas, o líder do PSD elogiou o papel de Angela Merkel enquanto "referência" da construção europeia, mas notou que a chanceler terá, agora, de dar resposta às questões que permitiram a subida da Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita. "Isso significa – mais do que a posição que esse partido vai adotar no Parlamento alemão – que há muitos eleitores que estão sensíveis àquele discurso e que tem preocupações que estão muito centradas nos problemas da segurança, relacionados com os movimentos migratórios, com a crise dos refugiados, com o nível de abertura da Europa, com as competências que a Europa tem ou não tem nestas matérias", enumerou Passos. Essa, diz, será "uma condicionante na formação do governo e Merkel já disse que as preocupações que resultaram dessas escolhas são preocupações a que é preciso atender".

As críticas de Passos às alterações à lei da imigração, aprovadas pela esquerda, serão uma forma de capitalizar o mesmo tipo de preocupações do eleitorado português? O ex-primeiro-ministro jura que não, até porque as situações não são comparáveis.

"Em Portugal não temos razões, ao longo destes anos, para ter o mesmo tipo de preocupações que se sentem na Alemanha ou noutros países do centro da

Europa, que tem sido procurados por refugiados ou imigrantes que procuram a Europa para poderem viver". Nesses países, diz, há "outras preocupações que em Portugal não sentimos".

"A minha insistência é de outro tipo", explica Passos, sobre a proposta do PSD para revogar as alterações introduzidas antes do verão na lei da imigração. "Não queremos remediar, o que queremos é prevenir", diz, considerando que as novas regras de permissão de residência no país colocam "riscos de segurança" que devem ser evitados. Passo Coelho considera mesmo que as notícias recentes, sobre o disparar do número de pedidos de autorização de residência, são o primeiro sinal de que as coisas estão a mudar, com esse acréscimo de riscos.

O elogio a Merkel

Pedro Passos Coelho, que em tempos foi apelidado por Merkel como o "good guy", pela sua fama de aluno bem-comportado das regras europeias, disse ainda aos jornalistas que a chanceler "tem sido ao longo de todos estes anos uma personalidade muito marcante da vida política europeia e também central na vida da Alemanha". Espera agora que "além dos problemas domésticos olhe também para o conjunto da Europa".

"Merkel não foi uma das obreiras da arquitetura europeia, mas depois de maastricht foi a líder na Europa que mais persistentemente tem contribuído, com equilíbrio e ambição, para a reforma das instituições europeias e para a necessidade de completar o que ficou por fazer desde o início, seja no plano da união económica e monetária, seja ao nível da Europa da Defesa e Segurança. É muito importante que, tendo a experiência que tem e constituindo a referência que constitui no espaço europeu, ela encontre condições para manter viva a chama de que a Europa precisa de estar mais unida sem forçar os europeus", afirmou o líder da oposição.