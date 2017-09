Passos Coelho: “A minha liderança não está em causa” pelo resultado das autárquicas

O líder do PSD afastou esta noite a ideia de que a sua liderança possa depender dos resultados que o partido vier a obter nas eleições autárquicas que se realizam a 1 de outubro. “Todos os líderes partidários têm leituras nacionais a fazer destas eleições”, disse Passos Coelho em entrevista à SIC, reforçando mais à frente que esta não é uma consulta popular onde estejam em teste as lideranças partidárias.

“Se me está a perguntar se a minha liderança está em causa por causa do resultado das próximas eleições, para mim não está”, afirmou.

Passos Coelho disse esperar que o PSD consiga um bom resultado, “atingindo as suas metas” - ou seja, “ser o partido com maior número de mandatos”, com mais presidentes de câmara e de juntas de freguesia - mas recusou fazer “especulações sobre os resultados com base em sondagens”.

Em relação à marcação de um Conselho Nacional para apenas 48 horas depois das eleições, o líder social-democrata disse estar a fazer “o que se fez sempre”.

Sobre os dados da execução orçamental divulgados esta seguda-feira, Passos Coelho considerou “muito importante para a credibilidade do país” que o Governo atinja as metas a que se propôs, “como tudo parece indicar”, mas sublinhou que este se está a limitar “a gerir uma conjuntura favorável”, sem “acrescentar valor”.

Caso estivesse no lugar de António Costa, disse ainda, “estaria preocupado com o futuro e não só com o presente”.