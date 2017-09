Marcelo em Angola para posse de João Lourenço, Costa não foi convidado

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está em Angola para participar, esta terça-feira, na cerimónia de tomada de posse do seu homólogo João Lourenço. O primeiro-ministro António Costa não foi convidado e não estará presente.

Em entrevista ao Expresso, a 19 de agosto, Costa afirmara: "Provavelmente irei à posse do próximo Presidente da República [de Angola]. Terei de acertar isso com o Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa], mas é normal que a representação seja feita por mim".

A cerimónia conta com mais de mil convidados nacionais e estrangeiros, entre os quais 30 chefes de Estado e de Governo.

De acordo com o programa, a cerimónia, que decorrerá no período da manhã, começa com a leitura da transcrição da declaração da comissão Nacional Eleitoral que proclama João Manuel Gonçalves Lourenço como Presidente da República de Angola eleito e dos seus dados biográficos.

A seguir será igualmente feita a leitura da declaração do início da cerimónia de posse, pelo juiz conselheiro presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira, que convida João Lourenço a fazer o juramento constitucional.

Marcelo considerou esta segunda-feira a sua presença em Angola uma reafirmação da fraternidade entre os povos angolano e português e entre os dois Estados. O Presidente falava aos jornalistas à chegada a Luanda, no aeroporto internacional 4 de Fevereiro, onde foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores de Angola.

O chefe de Estado português respondeu a um convite de Angola para participar, na terça-feira, na cerimónia de investidura do Presidente eleito a 23 de agosto, João Lourenço, e do vice-Presidente, Bornito de Sousa.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, trata-se de um momento “particularmente simbólico”, que fundamentalmente traduz o “sentimento forte de milhões de portugueses em relação a milhões de angolanos, sabendo que é recíproco”.

“É um sentimento de grande alegria, um sentimento pessoal, mas sobretudo dos portugueses e das portuguesas que eu represento”, disse.

Instado pela agência Lusa a comentar o facto de ter sido um dos primeiros chefes de estado a felicitar João Lourenço pela vitória nas eleições, o Presidente português referiu que o relacionamento “mais intenso” entre os dois países justificou a posição.

“Porque o nosso relacionamento é mais intenso do que os outros relacionamentos dos outros Estados e, portanto, isso explica o porquê de, naturalmente, sermos dos primeiros ou mesmo os primeiros, atentos como estávamos ao que se passava, a exprimir aquilo que entendíamos que era muito importante: a felicitação ao presidente eleito e a reafirmação de um relacionamento fraternal entre povos e Estados”, frisou.

A nível pessoal, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que é também grande a sua expectativa, por se tratar de "uma amizade muito grande".

“São expectativas à medida da amizade, é uma amizade profunda entre povos, entre Estados e, portanto, estamos sempre, para além daquilo que em cada momento é preciso ir equacionando, sempre muito empenhados em aprofundar, em adensar, em levar mais longe esse relacionamento”, referiu.

Durante a sua estada em Angola, o chefe de Estado português tem programado para esta segunda-feira um passeio na marginal de Luanda, uma visita à escola portuguesa e à Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto.

Na terça-feira, além de participar na cerimónia de posse pela manhã, para o período da tarde tem previsto, antes do seu regresso, encontros bilaterais e com a comunidade portuguesa.