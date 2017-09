Marcelo ficou preocupado com relatório sobre Tancos, mas já não está

O essencial, diz o chefe de Estado, é a investigação do que aconteceu em junho no paiol da base de Tancos, com o furto de material, e que se investigue “o mais rapidamente possível”

O Presidente da República confessou este domingo ter ficado com "uma preocupação legítima" com o relatório noticiado no sábado pelo Expresso, mas que, depois das explicações, "deixou de ter razão de ser".

"Aquilo que era uma preocupação legítima do Comandante Supremo das Forças Armadas deixou de ter razão de ser", depois de ter recebido as explicações do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos serviços de informações, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no final da Festa do Livro, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Marcelo explicou porque foi comedido, no sábado, no Porto, quanto ao relatório que o Expresso noticiou, que era muito crítico quanto aos militares e ao ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes.

No sábado, explicou, não se referiu a "uma matéria que não conhecia", dando "a entender que o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas não conhecia um relatório secreto de um serviço secreto, oficial, do Estado português sobre um tema desta relevância".

Este domigo, o Presidente tem a resposta para concluir que não há relatório oficial algum, "nem da parte do Estado-Maior-General das Forças Armadas [EMGFA], nem do SIS [Serviço de Informações e Segurança] nem do SIED [Serviço de Informações Estratégicas de Defesa]".

O resto, as polémicas, as acusações, são "um ruído e um afastamento do essencial", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que falou aos jornalistas depois de o ministro da Defesa ter falado de aproveitamento político.

O essencial, sublinhou o chefe de Estado, é a investigação do que aconteceu em junho no paiol da base de Tancos, com o furto de material, e que se investigue "o mais rapidamente possível" para se perceber o que acontece e apurar responsabilidades.

O ministro da Defesa defendeu este domingo que o relatório sobre o furto de armamento da base de Tancos pode ter sido fabricado e que possam existir "objetivos políticos" na sua divulgação.

"Hoje, sabemos que não há nenhum relatório que tenha sido produzido pelos serviços de informações, quaisquer que eles sejam. E é importante saber quem foi, com que motivação foi fabricado esse documento, falsamente atribuído aos serviços de informações", afirmou à Lusa Azeredo Lopes.

O ministro considera ainda "muito peculiar" como "é que aparentemente o PSD parecia conhecer este documento falsamente apresentado como sendo das 'secretas'" e argumentou que podem existir objetivos políticos na sua divulgação.

"É importante saber de quem é a autoria do documento, com que intenção foi elaborado e com que objetivos, aparentemente políticos, foi divulgado como sendo das 'secretas'", afirmou o ministro, depois de ter sido criticado pelos líderes dos partidos da oposição, Pedro Passos Coelho, do PSD, e Assunção Cristas, do CDS-PP, durante o fim de semana.