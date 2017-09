Costa critica Passos e diz que relatório de Tancos “não é de nenhum organismo oficial”

Primeiro-ministro reage à manchete do Expresso deste sábado

António Costa garantiu este sábado à noite que o relatório citado pela notícia que fez manchete do Expresso "não é de nenhum organismo oficial" nem foi produzido por "serviços do Estado".

À margem de uma ação de campanha do PS em Loulé, Costa reiterou, em entrevista à RTP, desconhecer o documento e rejeitou, por isso, qualquer impacto que o mesmo possa ter na credibilidade do ministro.

"O que sai descredibilizado é essa informação e aqueles que a distribuem", argumentou, invocando os desmentidos entretanto feitos pelas secretas militares sobre a autoria do relatório.

Recusando fazer do assunto um tema de campanha nas autárquicas, António Costa criticou ainda Passos Coelho, lamentando que o líder do PSD "faça comentários com base em notícias sem saber se o documento é autêntico".

Sobre o pedido de Marcelo Rebelo de Sousa para que sejam apuradas todas as circunstâncias do furto de armas no paiol de Tancos, Costa defendeu que o Presidente da República "disse o óbvio e o que o Governo diz". "Há um processo-crime a correr e todos esperamos para saber. Confiamos no Ministério Público, que está a investigar o caso."

O Expresso e o relatório sobre Tancos: documento existe e é verdadeiro

Na sua edição semanal, o jornal Expresso contém este sábado uma notícia intitulada "Relatório explosivo sobre Tancos arrasa poder político e militar". A entrada da referida notícia acrescentava que "serviços de informações militares apontam cenários de tráfico para os PALOP ou encomenda do estrangeiro".

Em causa está ainda a investigação sobre o roubo de material militar dos paióis de Tancos.

A este respeito, as Forças Armadas emitiram entretanto um comunicado dizendo: "Relativamente à notícia hoje publicada pelo jornal Expresso e que está a ter eco em outros órgãos de comunicação social, vem o Estado-Maior General das Forças Armadas informar que o seu Centro de Informações e Segurança Militar não produziu qualquer relatório sobre o assunto".

Em relação ao comunicado divulgado este sábado pelo Estado-Maior General das Forças Armadas, o Expresso reafirma que em momento algum atribui ou atribuiu o documento a que teve acesso ao Centro de Informações e Segurança Militar (CISMIL), mas sim a serviços de informações militares.

O documento, de 63 páginas e que o Expresso tem na sua posse, foi elaborado, tal como se escreveu, para conhecimento da Unidade Nacional de Contra Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária e do Serviço de Informações de Segurança (SIS).

O documento, cuja credibilidade foi confirmada pelo Expresso junto de várias fontes, contém informação de cariz militar e também ao nível da segurança interna. As fontes humanas citadas pelo relatório são militares no ativo e também na reserva.

Além do processo sobre Tancos, também são referidas informações na área do terrorismo, nomeadamente sobre o grupo de jiadistas portugueses e de outros pontos da Europa.

O documento baseia-se em fontes abertas (provenientes, por exemplo, da comunicação social) e em fontes fechadas (obtidas através de fontes próprias). E faz uma análise sucinta sobre o tipo de ameaças que Portugal e todo o Continente europeu atravessa, numa altura em que o Ocidente é assolado por dezenas de ataques terroristas de cariz jiadista.