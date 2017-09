BE força Governo a aumentar IRC

Bloquistas insistem no aumento da derrama estadual para garantir o desdobramento de dois escalões no IRS

O Bloco de Esquerda quer que o Governo aumente de 7% para 9% a taxa de imposto paga pelas empresas que têm lucros acima de 35 milhões de euros. A exigência foi feita esta quinta-feira pelos bloquistas, na mais recente ronda negocial com o Executivo para tentar chegar a acordo sobre Orçamento do Estado para 2018. A medida já tinha sido defendida em anteriores ocasiões por BE e PCP, mas surge agora com um propósito claro: garantir as verbas necessárias para viabilizar o desdobramento de dois escalões de IRS, que os bloquistas entendem ser o único modelo que garante um alívio efetivo dos impostos sobre o rendimento do trabalho nas classes mais baixas.

A proposta apresentada poderia render aos cofres do Estado cerca de €100 milhões de receita adicional em IRC. Um montante que o BE argumenta que facilitaria a aproximação entre as posições das duas partes na mesa de negociações: o Governo, que não prescinde da ideia de que terá pouco mais do que €200 milhões para aliviar o IRS, o que permite desdobrar apenas um escalão; e o BE, que já admite inscrever ‘apenas’ €440 milhões no próximo orçamento — contra a exigência inicial de €600 milhões — para desdobrar pelo menos dois escalões de IRS para contribuintes com rendimentos até aos 30 mil euros anuais já em 2018.

Este aumento da derrama estadual não está previsto nem no programa de Governo nem nos acordos assinados com os parceiros da esquerda. Mas António Costa abriu em maio, pela primeira vez, durante um debate parlamentar, a porta à possibilidade de o Governo estudar esse cenário. Embora até agora o Governo não tenha sinalizado a intenção de avançar mesmo com esta medida, o Bloco está a pressionar Costa a não deixar cair esta possibilidade, recordando inclusive que em 2013 o PS — então liderado por Seguro — chegou a estabelecer um acordo com o então Governo PSD-CDS para aumentar a derrama estadual na mesma proporção da diminuição da taxa de IRC. Mas desde então, apesar de a taxa de IRC ter, de facto, caído, a taxa aplicada na derrama estadual manteve -se inalterada até hoje.

Noutro plano, o Bloco de Esquerda reiterou ontem pela voz de Catarina Martins, a indisponibilidade do partido para aceitar qualquer proposta do Governo no sentido de avançar com o descongelamento de carreiras na função pública com um modelo escalonado que ultrapasse esta legislatura. “Nós sabemos que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, mas o acordo que temos é para descongelar as carreiras durante esta legislatura. Portanto, podendo ser faseado, deve ser faseado em dois anos e não mais de dois anos. Fizemos um compromisso para uma legislatura, temos de cumprir”, insistiu.