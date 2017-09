Lei para proibir jogos de futebol em dia de eleições é uma “verdadeira tirania”

A antiga líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, teceu duras críticas à anunciada intenção de proibir legalmente a realização de jogos de futebol em dia de eleições. No seu habitual espaço de comentário da TVI-24, chegou mesmo a classificar “tudo isto” como uma “verdadeira tirania” e um “insulto à independência das pessoas”.

A antiga ministra das Finanças começou por dizer que considerava este assunto “de tal forma bizarro” que até tinha dificuldade em falar sobre ele. Mas logo se questionou sobre a “estrutura mental” que ligou os jogos de futebol às eleições.

Para Ferreira Leite, sair de casa para ir ver um jogo de futebol poderá ajudar a combater a abstenção e não a agravá-la. “Talvez saia de casa para ir ao futebol e aí aproveito para votar enquanto que se não houver futebol, se calhar não saio de casa porque não vale a pena votar”, disse.

“Parece uma brincadeira mas é um assunto sério. Isto transmite a ideia absolutamente perversa de que, quando o povo não faz aquilo que eu quero eu resolvo legislar para que ele faça o que eu quero. Acho tudo isto uma verdadeira tirania e quase um insulto à independência das pessoas”, acrescentou.

Em seu entender, “o problema da abstenção não se resolve com legislação nem com a proibição de jogos de futebol no dia das eleições. Resolve-se com uma maior legitimidade e uma maior credibilidade dos agentes políticos e sobre isso não vejo medidas nem legislação. Ou melhor, quando existem, muitas vezes é para descredibilizar os políticos.”

O atual líder dos sociais-democratas já tinha defendido na semana passada que proibir jogos de futebol ou outros eventos desportivos ou culturais por causa de um ato eleitoral “é passar um atestado de menoridade às pessoas”.

“Acho que não é o caminho, para ser direto. Acho que era bom, e estamos todos de acordo, que não houvesse tanta abstenção nas eleições locais. As pessoas não vão votar porque não querem”, afirmou Passos Coelho à chegada a Vila Velha de Ródão, a 14 de setembro.

“Seria bom que conseguíssemos mobilizar essas pessoas. Nós esforçamo-nos para que isso aconteça. Supor que as pessoas não vão votar porque há espetáculos desportivos é realmente, como eu digo, passar um atestado de menoridade às pessoas. Não me parece que seja a abordagem adequada e correta. Não é por essa via que vamos lá”, frisou.