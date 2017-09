Lei da imigração. PSD quer revogar alterações e acha que Marcelo “está atento”

Sociais-democratas acusam o PS de deixar-se “capturar por uma pequena minoria” do PCP e do BE, e de quebrar um consenso de anos, com PSD e CDS, em matéria de imigração e segurança

O PSD propôs esta quinta-feira que o Parlamento faça "marcha atrás" nas alterações à lei da imigração, aprovadas pelo PS, PCP, BE e PEV e acredita que o Presidente de República "está atento a esta matéria".

Em conferência de imprensa na Assembleia da República, o deputado e ex-ministro do PSD Luís Marques Guedes acusou o PS de deixar-se "capturar por uma pequena minoria" do PCP e do BE, partidos de "matriz comunista", e de quebrar um consenso de anos, com PSD e CDS, em matéria de imigração e segurança.

As alterações ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros foi aprovado na Assembleia da República pela maioria de esquerda e entrou em vigor no final de julho.

O que os sociais-democratas pretendem, com este projeto de lei, segundo Marques Guedes, é que a lei retome a redação que tinha até julho, regime que foi proposto pelo Governo do PS em 2007 e revisto em 2015, pelo de centro-direita, sempre com os votos do PS, PSD e CDS.

Questionado se espera algum tipo de intervenção do Presidente da República, Marques Guedes disse acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa "está atento a esta matéria".

"Não cabe ao PSD questionar, pôr em causa ou, de alguma maneira, influenciar, o que não seria possível, o critério do senhor Presidente da República", afirmou.

Com as alterações, lembrou Marques Guedes, disparou o número de pessoas a requerer a entrada no país - de uma média de 300 por semana para mais de quatro mil.