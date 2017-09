Rui Rio junta-se a Álvaro Almeida em arruada na Baixa do Porto

Rui Rio vai participar esta quinta-feira, pela primeira vez nestas autárquicas, numa ação de rua lado a lado com o candidato do PSD à Câmara do Porto. O ex-autarca da cidade já avisou que “isto não vão ser favas contadas”

Pela terceira vez desde que os sociais-democratas decidiram apoiar o independente Álvaro Almeida, Rui Rio vai estar ao lado do candidato laranja à Câmara do Porto numa ação de rua. O ponto de encontro será esta quinta-feira pelas 17h na Praça Carlos Alberto, momento a que se seguirá uma passeata pela Baixa turística, a que Álvaro Almeida de forma recorrente já designou como uma obsessão do adversário Rui Moreira.

Apesar de não ser contra o crescimento turístico, o candidato laranja defende que o ”Porto Autêntico”, mantra da sua campanha, não é só a baixa e a zona histórica, mas todas as freguesias periféricas do coração do casco histórico, “o Porto esquecido do último mandato”.

Rui Rio, que há quatro anos se negou a apoiar o candidato do seu partido de sempre, Luís Filipe Menezes, na corrida ao Porto, esteve na apresentação da candidatura autárquica de Álvaro Almeida em abril, tendo estado ainda presente na formalização de Pedro Duarte como líder da assembleia municipal.

A arruada desta quinta-feira é o sinal mais visível para os portuenses do apoio do ex-autarca do Porto ao debutante político que o PSD escolheu para o adivinhado difícil resgate da autarquia a Rui Moreira. No decurso da apresentação da candidatura de Pedro Duarte à assembleia municipal pela coligação PSD/PPM, há quatro meses, Rui Rio fez questão de alertar que estas eleições “não serão favas contadas”.