Marcelo diz que NATO “não se tornou obsoleta” e assegura empenho de Portugal

O Presidente da República defende que a NATO "não se tornou obsoleta" –como tinha considerado, há um ano, Donald Trump – e "é mais relevante do que nunca" e assegura o empenho de Portugal na Aliança.

"Os Presidentes podem mudar, os governos podem mudar, as maiorias parlamentares podem mudar, o empenho de Portugal na NATO não mudará", disse Marcelo Rebelo de Sousa, esta manhã, na cerimónia do 15.º aniversário do Centro Conjunto de Análises e Lições Aprendidas da NATO, no Comando Aéreo, em Monsanto, em Lisboa.

Num discurso em inglês, o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas sustentou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949, desempenha um papel que ultrapassa a esfera militar, de "guardião dos princípios do primado da lei, do diálogo, da tolerância, do respeito pela vida humana".

"A NATO é uma visão de um mundo melhor e mais seguro. Recentemente, ouvimos vozes dizer que a NATO já não é relevante, que a NATO foi criada em tempos particulares que já passaram, que a NATO se tornou obsoleta", prosseguiu, citando uma expressão utilizada pelo atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há um ano, antes de ser eleito.

Trump veio, entretanto, retificar a sua posição, em abril deste ano, afirmando que a NATO "já não está obsoleta", mas Marcelo Rebelo de Sousa quis hoje relembrá-la, para a rejeitar. "Os tempos mudaram, sim, mas a Aliança também mudou, como sempre fez, e continuará a fazer, ajustando todos os seus procedimentos de acordo com o 'status quo'. É esta capacidade de se adaptar e melhorar que torna a Aliança mais relevante do que nunca, tendo em conta o ambiente de ameaças à segurança que temos hoje, em constante mudança", defendeu.

O Presidente da República falava perante o Comandante Supremo do Comando Aliado da Transformação da NATO, general Mercier, representantes diplomáticos de 16 países da Aliança Atlântica, o ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, e o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general Pina Monteiro.

No início do seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "há diferentes teorias sobre a verdadeira razão que levou Portugal a juntar-se à Aliança Atlântica" e que "talvez nunca se venha a saber".

"No entanto, podemos dizer que estamos orgulhosos por ser um dos membros fundadores da NATO, um grupo de países que enfrentou as ameaças que podiam ter destruído o nosso modo de vida", acrescentou, assegurando que, independentemente da conjuntura política, Portugal manterá o seu compromisso para com a Aliança Atlântica.

O chefe de Estado salientou a participação portuguesa em operações e exercícios da Aliança e elogiou o trabalho do Centro Conjunto de Análises e Lições Aprendidas da NATO, com sede em Portugal, apontando-o como um exemplo de como a Aliança "se adapta e evolui".