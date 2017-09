Costa manifesta a Guterres apoio de Portugal às reformas da ONU

“Foi uma calorosa reunião de trabalho, em português, com o secretário-geral das Nações Unidas. Falámos da contribuição de Portugal para as operações de paz, da agenda 2030, em particular da importância da temática dos oceanos”, referiu o primeiro-ministro

O primeiro-ministro António Costa manifestou esta tarde ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o apoio de Portugal ao projeto de reforma das Nações Unidas, numa reunião em que também foram analisadas as missões portuguesas em operações de paz. Estes foram alguns dos pontos abordados numa reunião de trabalho entre os dois socialistas portugueses, que decorreu à margem da 72.ª sessão anual das Nações Unidas. A reunião, segundo fonte do Executivo português, durou cerca de 20 minutos e António Costa classificou-a como "calorosa". "Foi uma calorosa reunião de trabalho, em português, com o secretário-geral das Nações Unidas. Falámos da contribuição de Portugal para as operações de paz, da agenda 2030, em particular da importância da temática dos oceanos", referiu o líder do Governo. Durante a mesma reunião, além de terem sido abordados assuntos relacionados com a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), foram também passados brevemente em revista os vários conflitos no mundo. No plano político-diplomático, Costa manifestou "o apoio de Portugal à reforma das Nações Unidas empreendida pelo secretário-geral" António Guterres. Hoje, ao fim da manhã em Nova Iorque, António Costa fará o seu primeiro discurso numa sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.