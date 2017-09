Ana Catarina Mendes condena modo “perigoso” de o PSD ver lei da imigração

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, condena o que diz ser o modo "perigoso" de o PSD ver a lei da imigração, reiterando que o líder dos sociais-democratas "deve estar mal informado" sobre a mesma.

"O doutor Pedro Passos Coelho escolheu este modo de campanha, um modo perigoso. Não podemos considerar que os imigrantes são um perigo", vincou a dirigente socialista, falando numa ação de campanha autárquica em Vila Viçosa, distrito de Évora.

Passos Coelho, disse a 'número dois' do PS, "deve estar mal informado" sobre a lei da imigração e as suas alterações, sublinhando Ana Catarina Mendes que em causa está a regularização de "um conjunto de pessoas que já se encontrava em Portugal".

Em Vila Viçosa, o atual presidente da Câmara, Manuel Condenado, vai recandidatar-se ao cargo, pela CDU, nas eleições autárquicas de 1 de outubro.

O PS avança no concelho com a candidatura de Anabela Consolado, que esta manhã recebeu Ana Catarina Mendes e com quem esteve a visitar o mercado local, contactando com alguns comerciantes e habitantes de Vila Viçosa.

No distrito de Évora, com 14 concelhos, a CDU lidera em seis (Alandroal, Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Mora e Vila Viçosa), o PS em cinco (Mourão, Portel, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Viana do Alentejo) e os outros três (Borba, Estremoz e Redondo) são presididos por movimentos independentes.