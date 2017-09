Oficiais agradecem afetos mas pedem mais a Marcelo

A Associação dos Oficiais das Forças Armadas criticou esta terça-feira a falta de intervenção pública do Presidente da República que conduza “à melhoria efetiva das condições de vida dos militares e das suas famílias”.

Num post publicado no Facebook, esta associação socioprofissional agradece os “elogios diários” de Marcelo Rebelo de Sousa aos militares, que consideram “importantes e mais que merecidos”, mas sugerem ao comandante supremo das Forças Armadas que “uma vez por outra” intervenha publicamente para “fazer com que ‘quem de direito’ altere o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, olhe pela desgraça que está o Instituto de Ação Social das Forças Armadas e a Assistência na Doença aos Militares, reveja com caráter de urgência o Regulamento de Avaliação de Mérito que irá entrar em vigor a 1 de janeiro”.

“Os elogios são muito bonitos e merecidos mas cada vez sabem mais, a menos”, ironizam, para logo acrescentar: “Os homens e mulheres que diariamente elogia precisam e querem muito, precisam muito mais que sorrisos e elogios e palavras bonitas, porque realmente têm centenas de problemas por resolver e não é com elogios e sorrisos que os veem resolvidos.”

“Vou feliz”

O comentário, publicado esta madrugada, surge na sequência da intervenção do chefe de Estado, esta segunda-feira, na visita à força nacional destacada em Málaga, sul de Espanha, ao serviço da Frontex – Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia.

Depois de ter voado durante cerca de uma hora com os militares da Força Aérea a bordo de um C-295M, já com os pés na terra, o Presidente da República elogiou “a excelência” da Força Aérea Portuguesa e, em nome de Portugal, agradeceu a cada um dos presentes a sua formação e preparação, as suas qualidades e o trabalho que fazem, salientando o reconhecimento que têm por parte da Frontex.

“Faz-me partir de coração cheio. Vim com grande expectativa, vou feliz”, declarou Marcelo, citado pela Lusa.