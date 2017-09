OE 2018: entrega a 13 de outubro, votação final a 28 de novembro

A votação final do global do Orçamento do Estado de 2018 está prevista para 28 de novembro, após um mês de debate na especialidade e da votação na generalidade, a 3 de novembro.

O calendário foi definido esta manhã, em conferência de líderes parlamentares, na Assembleia da República, em Lisboa.

A entrega está prevista para 13 de outubro, uma sexta-feira, dois dias antes da data limite – 15 de outubro, que este ano calha a um domingo.