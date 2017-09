O candidato Medina na Lisboa que não está “na Primeira Liga Mundial”

Pouco passava das 09h30, a chuva ameaçava, mas a agenda mantinha-se. E como a ocasião, não sendo oficial, era para eles quase solene, a dezena de moradores do bairro Padre Cruz, como combinado, aguardou a chegada de Fernando Medina: o presidente da Câmara que lhes atribuiu as casas novas e que agora ia visitá-las na pele de candidato. Cumprimentos distribuídos ainda na rua, lá seguiu a comitiva rumo ao novo bloco de apartamentos, guiada pelas sorridentes novas proprietárias de algumas das casas já prontas entre as cerca de 500 que ali estão a ser construídas. "Para substituir as habitações mais degradadas, em alvenaria", onde ainda mora boa parte dos habitantes daquele que Medina recorda ser o "maior bairro social da península ibérica".

Portas abertas, casa naturalmente cheia: candidato, vereadores, apoiantes, jornalistas, os próprios vizinhos, que trocam piadas sobre futuras ajudas em ementas - "é só bater à porta e pedir-lhe a sopa" -, convicções sobre a dimensão dos quartos - "então não cabe aqui uma cama?! Cabe sim, quem dizia que não?" -, as novas hortas que têm à porta de casa ou até trocar ideias sobre as vistas. Porque de um dos lados dos novos prédios, há moradores que terão o privilégio, ou o desgosto, de ainda vislumbrar partes da cobertura do Estádio da Luz.

Horizontes clubísticos à parte, o essencial para Fernando Medina foi apresentar os resultados concretos de um projeto de investimento de "mais de 70 milhões de euros na construção de fogos" tendentes a garantir, na cidade, "habitação com qualidade", e com preocupações, por exemplo, do ponto de vista energético, para todas as camadas da população. Nomeadamente as de rendimentos mais baixos.

Não longe dali, de resto, no Bairro da Boavista, a comitiva fez nova paragem, curta, para espreitar a construção de um novo pólo de habitação de mais 500 casas que irão substituir habitações sociais degradadas naquele bairro. Ali irá também ser alargada a escola atual, porque o objetivo central é prosseguir na multiplicação destes modelos de habitação para as classes de rendimentos mais baixos. Sem "demagogias" como a que atribui à candidata do CDS Assunção Cristas, sobre a alegada existência de 1600 casas vazias e por atribuir em Lisboa. "Esse número de casas é inferior. Serão 1200. Mas esse parque de casas não é estanque. Temos um conjunto significativo de avaliações em curso, casas que precisam de obras... defender que o número de casas vazias seja zero é estar desligado do que é a realidade da habitação social", criticou.

E porque o dia era dedicado à habitação, Medina pegou no que está já feito ou em curso, para lançar algumas das bases para o futuro. "Temos de fazer agora para a classe média aquilo que antes se fez para a habitação social", disse durante um debate na Faculdade de Arquitetura. Num encontro que decorreu sob o mote "Queremos viver em Lisboa", Medina assumiu o objetivo de ter a Câmara Municipal de Lisboa como "um regulador do mercado de habitação" e recordou o programa de rendas acessíveis que está a arrancar com seis mil casas disponíveis. Mas para ganhar dimensão nessa função reguladora, sublinhou a necessidade de a autarquia "ganhar escala" no mercado habitacional, para poder facilitar o acesso dos lisboetas a mais casas com rendas menos elevadas do que aquelas que hoje, em média, se praticam na cidade.

Ainda na segunda-feira, no Bairro Padre Cruz, as primeiras horas de campanha passaram também pela visita a uma residência assistida cujo modelo Medina considera ser "um salto de qualidade face aos modelos anteriores". Porque acrescenta à requalificação do bairro social - e num único complexo - valências para assistência e apoio social a idosos que podem manter a autonomia em apartamentos próprios, espaços para atividades extra-escolares para jovens e uma creche. "A riqueza disto é a comunicação entre as pessoas", elogia. O espaço, inaugurado em 2015, é gerido em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, e o objetivo é que o modelo seja replicado noutros bairros já durante os quatro anos que se avizinham. Porque, lá está - e como se lê abundantemente no caderno de encargos eleitoral - a ideia do presidente-candidato é "prosseguir" o que está em curso no próximo mandato.

Esse objetivo ficou, aliás, de novo bem visível esta terça-feira, numa manhã dedicada à educação. Primeiro na escola secundária D. Dinis, em Marvila, depois na escola primária Mestre Querubim Lapa, em Campolide, Fernando Medina voltou a deixar claro que a obra feita, a sua e a de António Costa, nos últimos anos tem de ser continuada e reforçada para que a cidade não se mova a duas velocidades. "Temos de cumprir o objetivo do ensino secundário para todos. Quem sai da escola sem o 12.º ano é um candidato direto à exclusão. Parte da cidade cosmopolita, moderna e na Primeira Liga mundial não se apercebe dessas falhas. Mas precisamos de avançar em conjunto", argumentou Medina, de manhã, perante uma plateia de cerca de quatro dezenas de professores e alunos, na Escola D. Dinis.

Foi aí, e no contexto desse objetivo - garantir formação "de qualidade para todos" e "cuidar das bases do crescimento da economia, através das oportunidades que os jovens podem ter" - , que Medina anunciou o objetivo de criar um fundo camarário dedicado ao serviço educativo, com verbas disponíveis para projetos que a comunidade educativa entenda serem essenciais para suprir necessidades específicas de cada escola ou garantir o sucesso escolar dos seus alunos.

Pouco depois, já na escola primária Querubim Lapa, em Campolide, Fernando Medina foi conhecer o resultado das obras - ainda não inauguradas - numa escola que há dois anos, segundo a coordenadora, Maria Jorge, estava "em condições deploráveis". Visita feita, Medina anunciou que o que ali aconteceu - e que se repetiu já em 28 intervenções noutras escolas, com um investimento global de 29 milhões de euros - é também para ser replicado, caso o mandato seja prosseguido.

"Estamos em negociações com o ministério da Educação para garantir uma intervenção estimada em 30 milhões de euros em mais cerca de 30 escolas", disse Medina. A ideia é replicar na educação aquilo que já foi negociado na área da saúde: a Câmara Municipal assume os custos das obras no imediato, executa-as e o Estado central paga depois em 50 anos, sem juros. Também para avançar nos próximos quatro anos será o cumprimento da meta da "escola a tempo inteiro para todos" com Atividades de Tempos Livres garantidas de forma gratuita pela escola, nas suas instalações ou lá perto, e sem pesar no orçamento familiar dos pais

A hora era de almoço, o que entre as tradicionais conversas entre políticos e crianças, e entre garfadas no arroz de cenoura ou brincadeiras com a fruta, deu para espreitar outro ponto da obra socialista: passar a ter as refeições confecionadas nas respectivas escolas. "Levámos longe de mais a externalização das refeições. Queremos de novo alimentação saudável e não cuvettes de refeições para aviões", defendeu. O projeto levou já a que nos Olivais, por exemplo, "existam sete escolas todas com confecção local", através de programas assinados com a junta de freguesia. Por isso a ideia, lançada por Costa, foi continuada por Medina. E assim prosseguirá. Caso o PS vença.