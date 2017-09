No dia 1 de campanha, todos candidatos ao Porto vão para a rua

Em contagem decrescente para as autárquicas de 1 de Outubro, os principais candidatos à Câmara do Porto vão andar pela Invicta. Ontem, em véspera do arranque oficial da campanha, o recandidato Rui Moreira lançou um site “para avivar memórias curtas” - (www.memoriacurta.pt) -, plataforma onde o movimento independente pretende mostrar como era o Porto antes de 2013. A viagem no tempo é feita em 60 imagens e a meta é mostrar ao visitante a transição da cidade nos últimos quatro anos de mandato.

A assessoria de Rui Moreira refere que o site não é uma crítica ao passado, até porque sustenta “que em alguns casos assume que alguma obra teve origem ou é sequência de mandatos anteriores, como as Contas à Moda do Porto”, herança de Rui Rio. Apesar da advertência sobre o objetivo do site, a amostra do que foi feito no atual mandato não pode deixar de ser lida como a resposta aos adversários que acusam Moreira de pouca obra realizada e do foco excessivo no turismo.

No terreno, a primeira ação oficial de campanha do candidato independente é a visita esta manhã ao Bairro das Campinas, que alberga quase dois mil moradores e começou a ser requalificado por alunos de arquitetura no final de agosto, um projeto conjunto da Casa da Arquitetura e da Domus Social, a empresa municipal que gere a habitação social no Porto.

À tarde, na sede de campanha, vai prestar contas do seu Manifesto Eleitoral de há quatro anos.

Manuel Pizarro, que ontem apresentou o seu programa eleitoral com múltiplas críticas ao ex-aliado de governação Rui Moreira, entre as quais a de “não ter programa eleitoral”, reúne hoje com o Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel, onde irá discutir novos modos de mobilidade e descarbonização da cidade. Refira-se que a mobilidade e ambiente são duas das prioridades do candidato do PS. O candidato socialista defendeu ontem que nestas eleições o único voto útil é no PS, dado não ver nenhum perigo de o PSD as vencer e não perceber a razão de Rui Moreira estar “assustado com as condições condições de governabilidade futura da Câmara do Porto”, num remoque ao apelo indireto à maioria absoluta que tem sido feito pelo candidato independente.

Álvaro Almeida terá um dia cheio, iniciado com um encontro na Ordem dos Arquitetos, seguido de visita aos Bombeiros Portuenses em Ramalde, a freguesia onde reside, e ainda uma arruada em Paranhos, outra das freguesias fora da zona histórica da cidade. Recorde-se que Álvaro Almeida tem criticado o esquecimento do atual executivo autárquico pela “obsessão” pela baixa, esquecendo as zonas menos turísticas do Porto.

Ilda Figueiredo, candidata da CDU que tem privilegiado o contacto direto com a população, desloca-se ao início da tarde à Associação dos Deficientes das Forças Armadas, seguindo-se uma ação de rua com os trabalhadores da NOS - Call Center, na Estação de Campanhã.

João Teixeira Lopes, o candidato do Bloco de Esquerda, vai andar numa ação de rua concertada com o candidato do partido à Câmara de Gaia, Renato Soeiro, que, na companhia de Catarina Martins, terá início juntos às caves de Vinho do Porto na margem sul do Douro e terminará na Ribeira do lado do Porto.