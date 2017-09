Marcelo envia mensagem de pesar ao Presidente mexicano

“Os meus pensamentos estão com as vítimas, os seus familiares e todos aqueles que foram afetados por este sismo”, afirma Marcelo Rebelo de Sousa na mensagem enviada a Enrique Peña Nieto e disponibilizada no site da Presidência da República Portuguesa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de pesar ao homólogo mexicano pelas vítimas mortais do sismo de magnitude 7,1 registado esta terça-feira no México. “Os meus pensamentos estão com as vítimas, os seus familiares e todos aqueles que foram afetados por este sismo”, afirma Marcelo Rebelo de Sousa na mensagem enviada a Enrique Peña Nieto e disponibilizada no site da Presidência da República Portuguesa.