Jerónimo: “Não acompanhamos a subida do rating como um grande acontecimento”

O líder comunista reconheceu esta terça-feira a "elegância" do Presidente da República, ao reconhecer também ao PCP um papel na reação positiva de uma agência de notação financeira sobre Portugal, mas voltou a depreciar a importância do sucedido.

"Independentemente da elegância do Presidente da República, não acompanhamos essa questão como um grande acontecimento", afirmou Jerónimo de Sousa, à margem de uma "arruada" autárquica da Coligação Democrática Unitária (CDU), que junta comunistas, ecologistas e independentes, na cada vez mais multicultural e interclassista rua Morais Soares, em Lisboa.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitara cidadãos, o atual Governo PS, os partidos que o apoiam [referindo-se a PS, BE, PCP e PEV], e o anterior executivo PSD/CDS-PP pela recente subida do 'rating' da dívida portuguesa, mas advertiu que, nesta matéria, "a luta continua".

"Não acompanhamos o Presidente da República porque sempre considerámos essas agências tendo em conta quem as determina, os objetivos que as animam e seus humores. Não damos credibilidade para definirem como nós temos de fazer", disse o secretário-geral do PCP.

Para o líder comunista, "o importante não é essa opinião das agências de rating, antes pelo contrário".

"Deveríamos ser nós [portugueses] a definir o caminho da soberania e aumento da produção nacional para resolver os problemas estruturais, designadamente a questão da dívida", concluiu.